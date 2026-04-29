به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زارعی عصر چهارشنبه در نشست مدیران اقتصادی استان بوشهر با حضور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به جایگاه راهبردی بوشهر اظهار کرد: این استان بهعنوان قلب تپنده اقتصاد کشور شناخته میشود و هرگونه اختلال در بخشهای انرژی و پتروشیمی، زنجیره تولید ملی را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی با بیان اینکه در جریان تحولات اخیر، بخشی از زیرساختهای اقتصادی کشور دچار آسیب شدهاند، افزود: بر اساس ارزیابیها، بیش از ۳ هزار واحد صنعتی آسیب دیدهاند که این واحدها بر اساس میزان خسارت و تعداد نیروی انسانی دستهبندی شده و برای هر بخش، بستههای حمایتی تدوین شده است.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر پیچیدگی شرایط اقتصادی پس از جنگ تصریح کرد: حتی با پایان درگیری نظامی، وارد مرحله جدیدی از جنگ اقتصادی میشویم و مدیریت این شرایط نیازمند تصمیمگیریهای دقیق و هماهنگ در سطح ملی و استانی است.
زارعی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه بازسازی ادامه داد: عملیات بازسازی در برخی واحدهای آسیبدیده از جمله پالایشگاهها آغاز شده و مدلهای تأمین مالی مناسبی نیز برای تسریع در روند احیا در نظر گرفته شده است.
وی همچنین به موضوع بیمه و جبران خسارات اشاره کرد و گفت: در حوزه بیمه جنگ و آتشسوزی اقدامات خوبی انجام شده، اما همچنان نیازمند تقویت سازوکارها برای پوشش کامل خسارات هستیم.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای سرمایهگذاری خاطرنشان کرد: یکی از چالشهای اصلی، تعدد مجوزها و طولانی بودن روند صدور آنهاست که باید با ایجاد سازوکارهای سریع و متمرکز، این موانع برطرف شود.
زارعی از آمادهسازی فرصتهای جدید سرمایهگذاری خبر داد و افزود: در حال حاضر صدها پروژه سرمایهگذاری با مطالعات امکانسنجی تهیه شده و ظرفیتهای گستردهای برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی وجود دارد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم میداندادن به بخش خصوصی اظهار داشت: تحقق توسعه اقتصادی در گرو مشارکت واقعی بخش خصوصی و تسهیل شرایط برای حضور سرمایهگذاران است و باید از تمامی ظرفیتها برای رشد و شکوفایی اقتصاد استان استفاده شود.
بوشهر-نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: بستههای حمایتی برای بیش از ۳ هزار واحد آسیبدیده تدوین شد.
