زاکانی: اجتماع مردم پیام پایداری و حمایت از رهبری دارد

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در حاشیه اجتماع بزرگ امام‌رضایی‌ها در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: اجتماع امام رضا(ع) در روز میلاد با سعادت ایشان موهبتی است که امسال در پنجمین سال خود در فضای جنگ تحمیلی سوم و در پی شهادت امام شهیدمان و شهدای عزیز به‌ویژه کودکان امکانی را فراهم کرد که با گذشته متفاوت باشد.

وی افزود: امروز شاهد هستیم که مسیر میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی، فرصتی از جلوه‌گری‌های مختلف حضور مردم است که به لطف خدا خلق شده و آثار گوناگون آن را می‌توان در این مسیر مشاهده کرد.

شهردار تهران ادامه داد: این یک حرکت مردمی متکی بر ظرفیت‌های قاعده هرم اجتماعی در سالروز میلاد با سعادت امام رضا(ع) است که پیام آن، حضور مردم، حمایت و ایستادگی بر مسیر حق و پشتکارشان در تبعیت از امام سید مجتبی خامنه‌ای، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای است.

وی بیان کرد: پیام دیگر این حضور آن است که به آمریکا بگویند هیچ غلطی نمی‌توانی بکنی و در واقع عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری.

زاکانی با بیان اینکه به لطف خدا پیام مردم معلوم و مشخص است، متذکر شد: استمرار حضور در میدان، شب‌ها در خیابان‌ها و میادین و امروز جلوه‌گری آن‌ها در این ساحت‌ها در محور آزادی این پیام ویژه است.