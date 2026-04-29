به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی عصر چهارشنبه در جلسه شورای مدیران قضایی استان کردستان، با تبریک ایام دهه کرامت و میلاد امام رضا(ع)، با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار داشت: در وضعیت کنونی، لازم است قضات و کارکنان دستگاه قضایی با تلاش مضاعف نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن اقدام کنند.

وی افزود: انجام کار جهادی و شبانه‌روزی در دستگاه قضایی، زمینه تحقق رضایتمندی عمومی و ارتقای اعتماد مردم را فراهم می‌کند.

خدمات قضایی بدون وقفه ادامه دارد

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان تصریح کرد: شرایط موجود به هیچ‌وجه نباید باعث اطاله دادرسی یا توقف در ارائه خدمات شود و روند رسیدگی به پرونده‌ها باید با سرعت و دقت ادامه یابد.

حسینی با تأکید بر اجرای کامل برنامه‌های تحول و تعالی قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و هماهنگی کامل میان واحدهای قضایی است.

لزوم توجه به مسائل اقتصادی و حقوق عامه

وی با اشاره به نام‌گذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب با محوریت اقتصاد، بر توجه ویژه به موضوعات اقتصادی، حمایت از تولید و تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی در کنار دستگاه‌های اجرایی باید در این حوزه نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد.

رئیس‌کل دادگستری استان همچنین بر صیانت از حقوق عامه در حوزه‌هایی همچون بازار، سلامت، تأمین آرد و نان و ایمنی زیرساخت‌ها تأکید کرد و افزود: دادستان‌ها موظف به نظارت مستمر در این زمینه‌ها هستند.

برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز و ساماندهی اموال توقیفی

حسینی با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، اظهار داشت: دادستان‌های حوزه‌های قضایی باید با حضور میدانی، نظارت مؤثری بر این موضوع داشته باشند و جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال به‌صورت منظم برگزار شود.

وی همچنین بر تسریع در تعیین تکلیف وسایل توقیفی در پارکینگ‌ها و اجرای دقیق قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد.

توجه به زندانیان و مقابله با مجرمان حرفه‌ای

رئیس‌کل دادگستری کردستان با اشاره به ضرورت رسیدگی خارج از نوبت به درخواست‌های اعسار و ارفاقات قانونی زندانیان، گفت: این موضوع باید با دقت و سرعت در دستور کار قضات قرار گیرد.

وی همچنین بر فعالیت مستمر ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و تشدید برخورد با اراذل و اوباش و مخلان نظم عمومی تأکید کرد.

هشدار درباره خطرات فصل گرما

حسینی با توجه به نزدیک شدن به فصل گرما، نسبت به احتمال وقوع آتش‌سوزی در مناطق جنگلی هشدار داد و افزود: لازم است جلسات پیشگیری از بحران در شهرستان‌های مستعد به‌صورت جدی برگزار شود.

در ادامه این نشست، معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان و دبیر جلسه، با تشریح اهداف برگزاری این نشست، گفت: ارزیابی میزان پیشرفت برنامه‌های عملیاتی، بررسی آماری عملکرد واحدهای قضایی و تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۵ از مهم‌ترین محورهای این جلسه است.

وی افزود: رؤسای دادگستری و دادستان‌ها باید کاربرگ‌های مربوط به برنامه عملیاتی را تکمیل و به دبیرخانه ارسال کنند.

این مقام قضایی همچنین با اشاره به تحقق ۹۰ درصدی برگزاری مزایده‌های الکترونیک در استان، بر لزوم اجرای کامل این فرآیند به‌صورت الکترونیکی تأکید کرد.

گفتنی است، این جلسه که بیش از چهار ساعت به طول انجامید، با ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادات از سوی مدیران قضایی همراه بود و در پایان، مصوباتی در راستای بهبود عملکرد و تسریع در اجرای برنامه‌های تحول قضایی به تصویب رسید.