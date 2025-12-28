رعایت سند تحول قضایی از دستورکارهای مهم دادگستری آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محبوب علیلو روز یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان هشترود، اظهار کرد: رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی، پیگیری حقوق عامه، نظارت بر اجرای صحیح قوانین، کشف جرم، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از جمله اولویتهای کاری دستگاه قضائی است و در این خصوص تلاشها باید بیشتر شود.
وی عمل و رعایت سند تحول قضائی را یکی از دستورکارهای مهم دادگستری آذربایجان شرقی برشمرد و بر اولویت قرار دادن این سند توسط دادگستری شهرستانها تاکید کرد.
علیلو مداخله، پیگیری و اقدام در حوزههای مختلف برای احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق شهروندی را جزو اهداف اصلی و محوری دستگاه قضائی عنوان کرد و ادامه داد: فعالیتهای دادستانی همواره بر همین مبنا استوار است و ضمن تداوم و تقویت ملاقاتهای مردمی از سوی دادستانها، تلاش برای حل و فصل امور حقوقی مردم باید مورد تاکید باشد.
وی از قضات و کارکنان دادگستری شهرستان هشترود خواست امانت داری در کلام و در خلق و خوی را مد نظر داشته باشند.
علیلو با تاکید بر اینکه باید نسبت به حوزه مسئولیت رسم امانت داری به دقت و با حساسیت بالا رعایت شود، یادآور شد: باید توجه داشت که حیثیت، جان، مال و شرف انسانها در دست قضات و کارکنان دادگستری امانت است.
نظر شما