به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست ستاد هماهنگی، پیشگیری و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان کرمانشاه بعد از ظهر چهارشنبه به ریاست محمد مبین فرماندار کرمانشاه و با حضور معاون ستاد مدیریت بحران استان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
در این جلسه، دستگاههای مرتبط از جمله ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی و حفاظت محیط زیست گزارشی از اقدامات انجامشده برای پیشگیری از وقوع آتشسوزی در عرصههای طبیعی ارائه کردند. همچنین موضوع تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای افزایش آمادگی در شرایط بحرانی مورد بررسی قرار گرفت.
فرماندار کرمانشاه در این نشست با اشاره به اهمیت سرعت عمل در مدیریت حوادث اظهار کرد: در شرایط بحرانی، حضور سریع در محل حادثه و انجام اقدامات بهموقع نقش تعیینکنندهای در کنترل وضعیت و کاهش خسارات دارد.
مبین با تأکید بر لزوم آسیبشناسی عملکرد سالهای گذشته در مهار آتشسوزیها افزود: بررسی تجربیات پیشین و شناسایی نقاط ضعف در عملیات اطفای حریق میتواند به بهبود روند مدیریت حوادث و کاهش خسارات احتمالی کمک کند.
وی همچنین بر بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و تشکلهای داوطلبانه در حوزه پیشگیری از بحران تأکید کرد و گفت: دستگاههای مرتبط از جمله منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست و جهاد کشاورزی باید با اطلاعرسانی و آموزش مستمر، کشاورزان، دهیاران و شوراهای روستایی را نسبت به راهکارهای پیشگیری از آتشسوزی و نحوه مواجهه با بحران آگاه کنند.
فرماندار کرمانشاه در پایان خواستار تداوم هماهنگی میان دستگاهها و آمادگی کامل برای مدیریت سریع و مؤثر حوادث احتمالی در سطح شهرستان شد.
