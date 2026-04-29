آغاز عملیات احداث درب جدید حرم امامزاده عباس ساری

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری جشن ویژه میلاد باسعادت حضرت امام رضا علیهالسلام در آستان مقدس امامزاده عباس، مراسم کلنگزنی احداث درب ورودی جدید این حرم مطهر نیز برگزار شد.
در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان و زائران برگزار شد، آغاز پروژه ساخت درب جدید به عنوان یکی از طرحهای عمرانی مهم این مجموعه اعلام شد. بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، تأمین اعتبار مالی این پروژه توسط خیر نیکاندیش، حاج ابراهیم رادمهر، صورت میگیرد.
حجتالاسلام حسین زارع مدیر آستان مقدس امامزاده عباس، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار داشت: اجرای این طرح در راستای بهبود خدماترسانی به زائران و ارتقای زیرساختهای حرم مطهر انجام میشود.
وی افزود: همزمانی آغاز این پروژه با ایام میلاد امام رضا(ع) فضای معنوی خاصی به این مراسم بخشیده و امید میرود با همراهی خیران، روند توسعه این آستان مقدس با سرعت بیشتری ادامه یابد.
وی افزود: همچنین مقرر شده است عملیات اجرایی این طرح با نظارت فنی اداره اوقاف آغاز شده و طی مدت زمان شش تا هشت ماه به بهرهبرداری برسد.
