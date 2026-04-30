به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله ارجائی ظهر پنج شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح ارتقای محور تویسرکان – شهرستانه اظهار کرد: تمامی برنامههای وزارت راه و شهرسازی در بخشهای جادهای، ریلی، هوایی و بنادر با رویکرد آیندهنگرانه و براساس سناریوهای مختلف طراحی شده و روند سازندگی در کشور متوقف نخواهد شد.
وی با اشاره به توان مهندسی و اجرایی داخل کشور گفت: بخش گستردهای از پروژههای عمرانی امروز با تکیه بر دانش فنی ملی و ظرفیت پیمانکاران ایرانی در حال اجرا است و این مسیر با کیفیت بیشتر ادامه پیدا میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص اهمیت محور تویسرکان–شهرستانه افزود: این مسیر علاوه بر نقش ارتباطی، دارای ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری مهمی است که باید در مطالعات و برنامهریزیهای تکمیلی مدنظر قرار گیرد.
وی بیان کرد: میتوان عملیات اجرایی این طرح بهصورت قطعهبهقطعه انجام داد تا بخشهای آماده، سریعتر وارد مدار بهرهبرداری شوند و آثار اقتصادی پروژه زودتر نمایان شود.
ارجائی همچنین با اشاره به استمرار خدماترسانی در شرایط مختلف کشور ادامه داد: در سالهای اخیر با وجود فشارها و محدودیتها، خدمات عمومی در بخشهای آب، برق، انرژی و حملونقل بدون وقفه ارائه شده که این موضوع بیانگر کارآمدی و انسجام ساختار اجرایی کشور است.
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در پایان گفت: هدف اصلی وزارتخانه، تداوم سازندگی و بهبود خدماترسانی به مردم است و برنامههای توسعهای با قدرت دنبال خواهد شد.
