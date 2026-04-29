امام جمعه گناوه: علم در اقتدار ملی نقش راهبردی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر چهارشنبه در دیدار رئیس و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور شهرستان گناوه با اشاره به جایگاه راهبردی علم در معادلات قدرت، اظهار کرد: امروز دشمنان به خوبی دریافته‌اند که «علم» مهم‌ترین ابزار اقتدارآفرین و تولید ثروت است، از همین رو مراکز علمی را هدف قرار می‌دهند تا روند پیشرفت کشور را متوقف کنند، در حالی که تجربه نشان داده علم قابل نابودی نیست و مسیر پیشرفت با تکیه بر توان داخلی ادامه خواهد یافت.

امام جمعه گناوه با تأکید بر تفاوت «پیشرفت» و «توسعه» افزود: آنچه مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، پیشرفت همه‌جانبه و مبتنی بر هویت بومی است، نه صرفاً توسعه ظاهری؛ چرا که پیشرفت واقعی زمانی محقق می‌شود که در کنار رشد مادی، استقلال، اقتدار و خوداتکایی نیز تقویت شود.

وی با اشاره به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی، تصریح کرد: دشمن در دستیابی به اهداف خود با شکست مواجه شده و امروز بیش از هر زمان دیگری به دنبال ایجاد تفرقه و بی‌اعتمادی در داخل کشور است. از این‌رو حفظ وحدت ملی و تقویت اعتماد عمومی به مسئولان و دستگاه دیپلماسی، یک ضرورت اساسی است.

حجت الاسلام رکنی حسینی همچنین با اشاره به نقش مردم در عبور از شرایط حساس، گفت: همان‌گونه که در مقاطع مختلف شاهد بوده‌ایم، مردم همواره پشتیبان نظام بوده‌اند و در شرایط سخت نیز با وجود مشکلات اقتصادی، همراهی خود را نشان داده‌اند؛ بنابراین مسئولان باید با مدیریت صحیح، به‌ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت، پاسخگوی این اعتماد باشند.

امام جمعه گناوه با تأکید بر اهمیت «پساجنگ» و مدیریت پیامدهای آن خاطرنشان کرد: نتیجه نهایی موفقیت‌ها در عرصه‌های مختلف، به نحوه مدیریت در دوره پس از بحران بستگی دارد و تحقق عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و ایجاد اشتغال، از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد حاکمیت خواهد بود.

وی در ادامه با گرامیداشت مقام معلم، به چالش‌های حوزه تعلیم و تربیت اشاره کرد و گفت: تقویت جایگاه معلم، پرهیز از سیاسی‌کاری در نظام آموزشی و توجه به بعد تربیتی در کنار آموزش، از ضرورت‌های اساسی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه گناوه همچنین با اشاره به نقش تاریخی هجرت در شکل‌گیری تمدن‌ها، حرکت انبیا و ائمه اطهار(ع) را منشأ تحولات بزرگ فرهنگی و تمدنی دانست و افزود: سیره اهل‌بیت(ع) نشان می‌دهد که تحولات عمیق اجتماعی و تمدنی، با حرکت‌های آگاهانه و هدفمند شکل می‌گیرد.

در ادامه این نشست، رئیس دانشگاه پبام نور گناوه با تبریک ولادت امام رضا (ع) و روز استاد ؛ به نقش اساتید در تربیت دانشجویان اشاره کرد و افزود: با توجه به آسیب های اجتماعی در سطح جامعه ، اساتید برای ارتقا سطح علمی ، تربیتی و اخلاقی نسل جوان تلاش کنند .

شهره انعامی افزود: آینده کشور در گرو ، تربیت نسل با انگیزه ، معتقد به ارزشهای دینی و تربیتی است.

وی در ادامه با توجه به مطالبه گری کارکنان اداری ، بدلیل شرایط اقتصادی ابراز داشت: امیدوارم دانشگاه برای رفع نگرانی کارکنان ، و ایجاد امید و انگیزه در مجموعه اهتمام بورزد.

سپس برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور با طرح دغدغه‌هایی پیرامون فضای دانشگاهی، نسبت به بروز اختلافات و برخی تحرکات تنش‌زا در محیط‌های علمی هشدار دادند و خواستار روشنگری و آگاهی‌بخشی در این زمینه شدند.

امام جمعه گناوه در پاسخ به این دغدغه‌ها تأکید کرد: مطالبه‌گری باید در چارچوب منطقی و قانونی انجام شود و هرگونه اقدام منجر به تعطیلی دانشگاه یا ایجاد تقابل میان اعضای هیئت علمی و کارکنان، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه می‌تواند در راستای اهداف دشمن برای تضعیف مراکز علمی کشور باشد.

وی خاطرنشان کرد: حفظ آرامش، همدلی و تمرکز بر ارتقای علمی دانشگاه، لازمه پیشرفت و اعتلای نظام آموزشی است و جامعه دانشگاهی باید با هوشیاری، از افتادن در دام اختلاف‌افکنی و حاشیه‌سازی پرهیز کند.

این دیدار با تأکید بر تعامل و همکاری مستمر میان نهادهای علمی و فرهنگی شهرستان به پایان رسید.