۷۴ کیلوگرم مواد مخدر در بوشهر کشف شد؛ دستگیری ۱۰ توزیع کننده

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی جعفری چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر عنوان کرد: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مقابله قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، طی عملیات‌های هدفمند و اطلاعات‌محور، محموله های موادمخدر با مقدار تقریبی ۷۴ کیلوگرم در محورهای مواصلاتی استان کشف و ضبط شد.

وی افزود: در جریان این اقدامات، تعداد ۱۰ نفر از توزیع کنندگان و عوامل اصلی شناسایی و دستگیر و ۶ دستگاه خودرو توقیف شد.

سرهنگ کارآگاه جعفری بیان داشت: این موفقیت‌ها نتیجه تلاش های شبانه روزی کارکنان پلیس و همکاری مردم و حمایت قاطع دستگاه قضایی با تسریع در صدور احکام بوده است.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان همچنین عنوان نمود: که مبارزه با قاچاق موادمخدر نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای امنیت عمومی دارد و این روند با قدرت و بدون اغماض ادامه خواهد داشت.