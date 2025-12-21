محموله مواد مخدر و کالای قاچاق در بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدمهدی جعفری بعد از ظهر یکشنبه در مع خبرنگاران بیان کرد: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و مقابله قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر و هم چنین قاچاق کالا با هماهنگی مؤثر دستگاه قضائی و شخص مدیرکل دادگستری استان، طی عملیات‌های هدفمند و اطلاعات‌محور، محموله مواد مخدر تریاک با مقدار تقریبی ۳۱ کیلوگرم و همچنین محوله کالای قاچاق سیگار به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در محورهای مواصلاتی استان کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر عنوان کرد: در جریان این اقدامات، تعداد ۴ نفر از متهمان و عوامل اصلی شناسایی و دستگیر و سه دستگاه خودرو توقیف شد.

سرهنگ کارآگاه جعفری بیان کرد: این موفقیت‌ها نتیجه حمایت قاطع دستگاه قضائی، تسریع در صدور احکام و هماهنگی کامل میان ضابطان و مراجع قضائی بوده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کالا نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای امنیت عمومی و صیانت از اقتصاد کشور دارد و این روند با قدرت و بدون اغماض ادامه خواهد داشت.