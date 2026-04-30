جزیره خارگ؛ محور تاریخ، صنعت و مقاومت در خلیج فارس

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- حامد عرب زاده: جزیره خارگ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط راهبردی خلیج فارس، نقشی اساسی در تاریخ، اقتصاد و هویت ملی ایران ایفا کرده و همچنان از ارکان اصلی حضور کشور در این پهنه آبی به شمار می‌رود.

بر پایه یافته‌های باستان‌شناسان، جزیره خارگ از دوران هخامنشی و ساسانی محل استقرار و فعالیت دریانوردان ایرانی بوده است.

وجود گورهای دخمه‌ای، نقش‌برجسته‌ها، بقایای بناهای کهن و پرستشگاه‌های باستانی در این جزیره نشان می‌دهد که خارگ قرن‌ها در مسیر تجارت‌های دریایی و ارتباطی منطقه قرار داشته است.

نقش حیاتی خارگ در اقتصاد ملی

بخشدار ویژه خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک روز ملی خلیج فارس اظهار کرد: خارگ از دوران باستان محل استقرار ایرانیان بوده و آثار تاریخی آن نشانه‌ای از پیوستگی دیرینه این جزیره با فرهنگ و تاریخ کشور است.

نگهدار حسین‌پور افزود: بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت خام ایران از پایانه خارگ انجام می‌شود و این جزیره نقش حیاتی در اقتصاد ملی دارد.

حسین‌پور یادآور شد: خارگ در دوران دفاع مقدس زیر بمباران‌های متعدد ایستادگی کرد و چراغ صادرات نفت کشور هیچ‌گاه خاموش نشد؛ امروز نیز توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست در اولویت برنامه‌های این بخشداری قرار دارد.

وی تأکید کرد: جزیره خارگ شناسنامه زنده ایران در خلیج فارس و نماد مقاومت، هویت و توسعه ملی است.

قلب صادرات انرژی ایران در خلیج فارس

خارگ امروز به‌عنوان بزرگ‌ترین پایانه نفتی ایران در خلیج فارس فعالیت می‌کند و بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت خام کشور از این نقطه انجام می‌شود.

وجود اسکله‌های پهلوگیری نفتکش‌های غول‌پیکر، مخازن گسترده ذخیره‌سازی و شبکه پیشرفته خطوط لوله، این جزیره را به یکی از مهم‌ترین مراکز انرژی منطقه تبدیل کرده است.

یکی از کارشناسان خبره و بازنشسته وزارت نفت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جزیره خارگ، نگینی در خلیج فارس، نقشی حیاتی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. این جزیره به عنوان اصلی‌ترین پایانه صادرات نفت خام ایران، بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت کشور را بر عهده دارد.

عالی مراد شهنی اضافه کرد: این جزیره با دارا بودن تأسیسات و زیرساخت‌های پیشرفته، امکان بارگیری و ارسال حجم بالایی از نفت خام به کشتی‌ها را فراهم می‌کند.

وی افزود: خارگ به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب خود و دسترسی آسان به آب‌های عمیق خلیج فارس، به یک مرکز کلیدی برای انتقال نفت خام به بازارهای جهانی تبدیل شده است. این جزیره برای ذخیره‌سازی و ارائه خدمات به نفتکش‌ها بسیار مناسب است و به طور عمده برای صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.



شهنی تصریح کرد: تلاش شده تا با بهبود و توسعه زیرساخت‌های نفتی در خارگ، توانایی صادرات نفت حفظ شود. این جزیره دارای تأسیسات و انبارهای بزرگ نفتی است که امکان ذخیره‌سازی و انتقال نفت خام را به راحتی فراهم می‌آورد. به علاوه، وجود پلت‌فرم‌های نفتی و کشتی‌های بزرگ نفتکش در این منطقه، روند صادرات را تسهیل و بهینه‌سازی می‌کند.

نقش تعیین‌کننده خارگ در دوران دفاع مقدس

بر اساس اسناد منتشرشده از دوران جنگ تحمیلی، جزیره خارگ یکی از پرتلفات‌ترین نقاط صنعتی کشور در حملات هوایی دشمن بود. با این حال، فعالیت پایانه نفتی هیچ‌گاه متوقف نشد و کارکنان صنعت نفت با وجود صدها حمله، روند صادرات را ادامه دادند. این عملکرد خارگ را به نماد مقاومت اقتصادی و پایداری ملیتبدیل کرد.

زیست‌بوم ویژه؛ از مرجان‌ها تا گونه‌های جانوری کمیاب

بررسی‌های محیط‌زیستی نشان می‌دهد خارگ علاوه بر ظرفیت‌های صنعتی، یکی از زیست‌بوم‌های حساس خلیج فارس محسوب می‌شود. سواحل مرجانی، زیستگاه پرندگان دریایی و گونه‌های جانوری خاص، این جزیره را به منطقه‌ای ارزشمند از نظر تنوع زیستی تبدیل کرده است. کارشناسان تأکید دارند بخشی از سواحل جنوبی و شرقی خارگ قابلیت تبدیل به مناطق حفاظت‌شده دریایی را دارد.

ظرفیت‌های مغفول گردشگری فرهنگی و طبیعی

کارشناسان حوزه گردشگری اعلام کردند آثار تاریخی موجود در خارگ از جمله راهب‌خانه‌ها، دخمه‌ها، آب‌انبارهای سنتی و محوطه‌های باستانی می‌تواند این جزیره را به یکی از مقصدهای مهم گردشگری فرهنگی در جنوب کشور بدل کند.

در کنار این آثار، طبیعت بکر ساحلی و ظرفیت اکوتوریسم نیز از دیگر قابلیت‌های توسعه گردشگری در خارگ عنوان شده است.



وظیفه همگانی برای پاسداری از خلیج فارس

فرماندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دهم اردیبهشت‌ماه سالروز اخراج استعمارگران از خلیج فارس و نماد حماسه‌آفرینی تاریخی ایرانیان در بیرون راندن بیگانگان از سواحل نیلگون جنوب به نام روز خلیج فارس نامگذاری شده است.

محمد مظفری با اشاره به اینکه خلیج فارس قرن‌هاست سند افتخار مردم بوشهر و ایران عزیز است، تأکید کرد: این پهنه آبی تمدن‌ساز نه تنها تار و پود هویت ملی و میراثی تاریخی در عمق هویت ایرانیان به شمار می‌رود بلکه موتور محرکه اقتصاد مقاومتی و نقشی تعیین‌کننده در تأمین معیشت مردم نیز ایفا می‌کند.

وی با تأکید بر وظیفه همگانی برای پاسداری از این میراث گرانبها، یادآور شد: نام خلیج فارس نه فقط یک عنوان جغرافیایی بلکه تجسمی از تاریخ تمدن و فرهنگ ایرانی است که در اعماق وجود همه ایرانیان از هر قوم و قشری ریشه دوانده و تا همیشه با همین نام اصیل در حافظه تاریخ باقی خواهد ماند.

فرماندار بوشهر، روز خلیج فارس را فرصتی برای تجدید میثاق با ارزش‌های ملی و انقلابی خواند و اظهار کرد: نام خلیج فارس بیانگر هویت و تاریخ رشادت و سربلندی مردم این دیار است.

مظفری اضافه کرد: خلیج فارس همچنین آیینه تمام نمای مقاومت سلحشوری و مبارزات ساحل‌نشینان در تمام طول تاریخ و شکست مکرر دشمنان و طمع‌ورزان محسوب می‌شود.

وی در تشریح برنامه‌های روز ملی خلیج فارس در شهرستان بوشهر، گفت: برنامه‌های تاریخی پژوهشی و فرهنگی و ورزشی و هنری حماسی آیینی برای همه اقشار جامعه در سطح شهرستان بوشهر و در شهرها و روستاهای این شهرستان با حضور هنرمندان و چهرها های مطرح رسانه ای و هنری کشور پیش‌بینی شده و به اجرا در خواهد آمد.

فرماندار بوشهر با اشاره به اینکه استان بوشهر به عنوان دبیرخانه هفته بزرگداشت روز ملی خلیج فارس شناخته شده است، افزود: برنامه‌ریزی‌های مطلوبی انجام شده و این برنامه‌ها همزمان با میلاد مبارک امام رضا علیه السلام آغاز خواهد شد و تا روز جمعه ادامه می‌یابد.

جزیره خارگ امروز ترکیبی از تاریخ، صنعت، مقاومت و زیست‌بوم منحصربه‌فرد است و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حضور تاریخی و اقتصادی ایران در خلیج فارس شناخته می‌شود.