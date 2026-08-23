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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

ویژه‌برنامه‌های هفته دولت استان بوشهر از خارگ آغاز می‌شود

ویژه‌برنامه‌های هفته دولت استان بوشهر از خارگ آغاز می‌شود

بوشهر- فرماندار بوشهر گفت: ویژه‌برنامه‌های هفته دولت در استان بوشهر با محوریت جزیره خارگ آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر یکشنبه در جمع مسئولان جزیره خارگ با اشاره به انتخاب جزیره خارگ به عنوان محل آغاز برنامه‌های هفته دولت در استان بوشهر اظهار کرد: خارگ برای مردم ایران تنها یک جزیره راهبردی در خلیج فارس نیست، بلکه نماد ایستادگی و مقاومت در روزهای سخت دفاع مقدس و یکی از نقاط مهم تاریخ معاصر کشور است.

وی افزود: در دوران جنگ تحمیلی، مردم خارگ در کنار کارکنان صنعت نفت و نیروهای مدافع کشور، زیر فشار حملات دشمن ایستادگی کردند و اجازه ندادند اهمیت راهبردی این جزیره و نقش آن در اقتصاد کشور متوقف شود.

فرماندار بوشهر با بیان اینکه هفته دولت فرصت مناسبی برای بازخوانی مسیر خدمتگزاری است، تصریح کرد: آغاز برنامه‌های این هفته از خارگ، حامل یک پیام روشن است؛ اینکه خدمت به مردم ادامه همان مسیر ایثار و فداکاری است که شهدا و مردم این جزیره در سال‌های دفاع مقدس به نمایش گذاشتند.

حماسه مردم خارگ

مظفری ادامه داد: خلیج فارس، خارگ، صنعت نفت، مقاومت و ایثار، مفاهیمی هستند که در تاریخ بوشهر و کشور به یکدیگر پیوند خورده‌اند و تلاش داریم برنامه‌های هفته دولت در استان نیز با توجه به همین ظرفیت تاریخی و هویتی برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: باید نسل امروز بداند که امنیت، آرامش و پیشرفت امروز کشور حاصل مجاهدت انسان‌هایی است که در مقاطع حساس از منافع ملی دفاع کردند و مردم خارگ نمونه‌ای روشن از این ایستادگی هستند.

فرماندار بوشهر گفت: در کنار معرفی دستاوردهای دولت و برنامه‌های توسعه‌ای استان، توجه به روایت‌های تاریخی و حماسه مردم خارگ نیز از محورهای مهم برنامه‌های هفته دولت خواهد بود.

وی افزود: انتخاب خارگ برای آغاز ویژه‌برنامه‌های هفته دولت، ادای احترام به مردمی است که سال‌ها در خط مقدم دفاع از کشور و اقتصاد ایران ایستادند و همچنان نقشی مهم در تأمین منافع ملی دارند.

کد مطلب 6925005

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