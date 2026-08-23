به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر یکشنبه در جمع مسئولان جزیره خارگ با اشاره به انتخاب جزیره خارگ به عنوان محل آغاز برنامه‌های هفته دولت در استان بوشهر اظهار کرد: خارگ برای مردم ایران تنها یک جزیره راهبردی در خلیج فارس نیست، بلکه نماد ایستادگی و مقاومت در روزهای سخت دفاع مقدس و یکی از نقاط مهم تاریخ معاصر کشور است.

وی افزود: در دوران جنگ تحمیلی، مردم خارگ در کنار کارکنان صنعت نفت و نیروهای مدافع کشور، زیر فشار حملات دشمن ایستادگی کردند و اجازه ندادند اهمیت راهبردی این جزیره و نقش آن در اقتصاد کشور متوقف شود.

فرماندار بوشهر با بیان اینکه هفته دولت فرصت مناسبی برای بازخوانی مسیر خدمتگزاری است، تصریح کرد: آغاز برنامه‌های این هفته از خارگ، حامل یک پیام روشن است؛ اینکه خدمت به مردم ادامه همان مسیر ایثار و فداکاری است که شهدا و مردم این جزیره در سال‌های دفاع مقدس به نمایش گذاشتند.

حماسه مردم خارگ

مظفری ادامه داد: خلیج فارس، خارگ، صنعت نفت، مقاومت و ایثار، مفاهیمی هستند که در تاریخ بوشهر و کشور به یکدیگر پیوند خورده‌اند و تلاش داریم برنامه‌های هفته دولت در استان نیز با توجه به همین ظرفیت تاریخی و هویتی برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: باید نسل امروز بداند که امنیت، آرامش و پیشرفت امروز کشور حاصل مجاهدت انسان‌هایی است که در مقاطع حساس از منافع ملی دفاع کردند و مردم خارگ نمونه‌ای روشن از این ایستادگی هستند.

فرماندار بوشهر گفت: در کنار معرفی دستاوردهای دولت و برنامه‌های توسعه‌ای استان، توجه به روایت‌های تاریخی و حماسه مردم خارگ نیز از محورهای مهم برنامه‌های هفته دولت خواهد بود.

وی افزود: انتخاب خارگ برای آغاز ویژه‌برنامه‌های هفته دولت، ادای احترام به مردمی است که سال‌ها در خط مقدم دفاع از کشور و اقتصاد ایران ایستادند و همچنان نقشی مهم در تأمین منافع ملی دارند.