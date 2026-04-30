برپایی ۱۶۸ ایستگاه سلامت علوی در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه سلامت علوی، مهدی دزفولی، با اشاره به مأموریت‌های اصلی این مرکز در حمایت از محرومان اظهار داشت: ارتقای سلامت، سنجش و غربالگری در مناطق کم‌برخوردار و همچنین آموزش بهداشت و پیشگیری از بیماری‌ها، محور اصلی فعالیت‌های ماست. در همین راستا، سال گذشته ۳۱۰۰ روستای کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی افزود: یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افراد دهک‌های یک و دو که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نبودند، توسط پزشکان داوطلب، درمانگاه‌های طرف قرارداد و گروه‌های جهادی مورد سنجش سلامت قرار گرفته و خدمات درمانی دریافت کردند.

دزفولی با اشاره به شرایط جاری کشور و تقابل با رژیم صهیونیستی و آمریکا، تصریح کرد: در برهه کنونی که با جنگ تحمیلی سوم مواجه هستیم، وظیفه خود دانستیم به عنوان نماینده جامعه پزشکان جهادی در کنار مردم باشیم. به همین مناسبت، ۱۶۸ ایستگاه سلامت علوی در سراسر کشور برپا شده است که ایستگاه میدان انقلاب تهران، نماد این حرکت در کل کشور است.

مدیر حرکت جهادی و مردمی موسسه سلامت علوی درباره خدمات این ایستگاه‌ها گفت: سنجش قند و فشار خون، مشاوره‌های روان‌شناسی، سلامت روان و آموزش‌های سلامت‌محور ویژه کودکان از جمله خدمات این پایگاه‌هاست. همچنین در ایستگاه رادیویی سلامت، پزشکان و متخصصان داوطلب آموزش‌های عمومی، امداد و نجات و نکات ضروری متناسب با شرایط جنگی را به شهروندان ارائه می‌دهد.

وی در پایان به فعالیت سامانه تلفنی این مرکز اشاره کرد و گفت: شماره چهاررقمی ۱۶۹۷ با بهره‌گیری از ۱۴۰۰ متخصص پزشکی، کادر درمان و روان‌شناس در سراسر کشور، آماده پاسخگویی به سؤالات درمانی و ارائه مشاوره‌های سلامت روان به صورت روزانه به عموم مردم است.