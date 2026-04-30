ادای احترام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شهدای خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر. سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به مناسبت حضور در جشنواره بین المللی روز ملی خلیج فارس به استان هرمزگان سفر کرده است در مسیر حرکت به جزیره هرمز با اهدای گل به شهدای این پهنه آبی ادای احترام کرد.

صالحی، همچنین در بدو ورود به جزیره هرمز برای شرکت در این آیین با حضور در مزار شهدای این جزیره به شهدای آن نیز ادای احترام کرد.

رونمایی از چند فراخوان فرهنگی و هنری، تقدیر و تجلیل از سردار شهید علیرضا تنگسیری، تقدیر و تجلیل از نام آوران فرهنگی حوزه خلیج فارس، اجرای موسیقی توسط هنرمندان شناخته شده کشور، برپایی موکب هنری هنرمندان و اجرای زنده ۱۶۸ اثر توسط هنرمندان هنرهای تجسمی در رشته های نقاشی و خوشنویسی از برنامه های اختتامیه شانزدهمین جشنواره خلیج فارس است که بعدازظهر پنجشنبه دهم اردیبهشت همزمان با روز ملی خلیج فارس در میناب برگزار می شود.

حضور در گلزار شهدای میناب و دیدار با تعدادی از خانواده های مدرسه شجره طیبه ، برگزاری نمایشگاه پوستر، اهتزاز پرچم ایران برفراز قلعه پرتغالی ها، برپایی تئاتر خیابانی، اجرای هنرهای محیطی ساحلی و رژه قایق های صیادی مردمی ادامه می یابد.