جبار کوچکی‌نژاد در حاشیه بازدید از قرارگاه شهید نائینی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حضور، تحول‌آفرین و نگهدارنده صحنه است، همان‌طور که در کربلا، خون امام حسین (ع) قوام و استحکام سال‌ها مردم را در صحنه عاشورا نگه داشت. خون مظلوم به ناحق ریخته‌شده چنین غوغایی به پا می‌کند.

وی با اشاره به ترکیب متنوع شرکت‌کنندگان افزود: از همه بخش‌ها، همه تفکرات سیاسی، همه قشرهای فرهنگی، دانش‌آموزان، دانشگاهیان، بازاریان و به‌ویژه خانم‌ها که پررنگ‌تر از آقایان حضور دارند، در این صحنه می‌بینیم. این حضور گویای آن است که دشمن باید سریعاً دست خود را بالا بگیرد و با پایین کشیدن «جِنرال» (ژنرال)، خواسته‌های مادی خود را کنار بگذارد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از عملکرد رسانه‌ها تصریح کرد: رسانه‌ها توانستند در جنگ شدید رسانه‌ای که دشمن ایجاد کرده بود - و رئیس‌جمهور آمریکا هر لحظه با دروغ‌پردازی ادعای گفتگو با بالاترین مقام ایران را مطرح می‌کند - به موقع واکنش نشان دهند. اگر رسانه‌ها نباشند، شاید این سخنان در بین مردم مشکل ایجاد کند.

کوچکی‌نژاد خاطرنشان کرد: دشمن القا می‌کند که در سطح بالای نظام تصمیم‌گیری وجود ندارد یا بین مسئولان اختلاف است تا دل مردم را خالی کند. اما رسانه‌ها - چه رسانه ملی و چه سایر رسانه‌ها - بلافاصله با مسئولان مصاحبه کرده و اتحاد و وحدت مردم و ملت با مسئولان را به دنیا نشان می‌دهند. این کار باعث خنثی‌شدن تمام این ترفندهای خطرناک دشمن