تعقیب بی وقفه محکومان فراری در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان در نشست با جانشین فرماندهی انتظامی استان با محوریت تعقیب و دستگیری محکومان متواری ، اظهار کرد: هیچ محکومی نباید تصور کند که با فرار از اجرای حکم میتواند از دست عدالت بگریزد.
وی افزود: اجرای احکام قطعی، تکلیفی قانونی و شرعی برای دستگاه قضایی است و این نهاد با همکاری پلیس و استفاده از ظرفیتهای اطلاعاتی و مردمی، افراد متواری را شناسایی کرده و به مجازات قانونی خواهد رساند.
دادستان مرکز استان با اشاره به اینکه امنیت اجتماعی خط قرمز دستگاه قضایی است، تصریح کرد: محکومان حرفهای و متواری باید بدانند هیچ نقطهای برای پنهان شدن وجود ندارد و دستگاه قضایی با جدیت مسیر اجرای عدالت را دنبال میکند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان گزارشی از اقدامات پلیس در دستگیری محکومان متواری ارائه کرد و گفت: پلیس با تمام توان در کنار دستگاه قضایی ایستاده و اجرای عدالت را وظیفهای غیرقابل چشمپوشی میداند.
سرهنگ محمدی سیرت تأکید کرد: دستگیری محکومان فراری با حساسیت و سرعت در دستور کار قرار دارد و پلیس برای تحقق این هدف از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
