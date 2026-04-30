دستگیری سارقان به عنف در گنبدکاووس طی عملیات ضربتی پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد نادعلی صادقی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف در شهرستان و ایجاد نارضایتی در میان شهروندان، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: بلافاصله تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی با بهره‌گیری از امکانات فنی و اشراف اطلاعاتی، تحقیقات خود را برای شناسایی عاملان این سرقت آغاز کردند.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی، مخفیگاه متهمان شناسایی و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، هر دو سارق در کمتر از یک هفته دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

صادقی با اشاره به کشف اموال مسروقه گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، تمامی طلاجات سرقتی کشف و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، به مالباخته بازگردانده شد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت خاطرنشان کرد: پلیس در تأمین امنیت شهروندان هیچ‌گونه مماشاتی با مجرمان نخواهد داشت و از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.