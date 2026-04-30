۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

کمک ۶۰۰ میلیونی جامعه القرآن زنجان و اهل بیت (ع) برای آزادی زندانیان

زنجان- رئیس کل دادگستری زنجان گفت: به همت قرآن آموزان و مربیان موسسه جامعه القرآن و اهل بیت (ع) زنجان مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مالی  جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی در دیدار با مدیر و مربیان موسسه جامعه القرآن زنجان گفت: اقدام ارزشمند مدیر و مربیان جامعه القرآن و اهل بیت (ع) زنجان در کنار توجه به امر تربیتی قرآن آموزان درجهت ترویج فرهنگ کمک به هم نوعان و آزادی زندانیان نیازمند تلاش می کنند که اقدام ارزشمندی است.

وی با بیان اینکه در قرآن کریم آیات متعدی در خصوص اوصاف مومنین برای مشارکت در کارهای خیر و کمک به نیازمندان بیان شده است، افزود: مانوس شدن فرزندان عزیز نونهالان و نوجوانان با قرآن و درک مفاهیم قرآنی و عمل به دستورات آیات الهی در موضوعات مختلف خصوصا کمک به نیازمندان بسیار موثر است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه استان زنجان از حیث کمک های مردمی برای آزادی زندانیان جرایم عیر عمد مالی در سال ۱۴۰۴رتبه برتر را در سطح کشور کسب کرد، اظهار داشت: از ویژگی‌های منحصر به فرد مردم مؤمن و متدین زنجان مشارکت در کارهای خداپسندانه و کمک به همنوعان است.

در ابتدای این دیدار خدیری، مدیر جامعه القرآن و اهل بیت (ع)استان زنجان، ضمن خیر مقدم و تشکر ار حضور رئیس کل دادگستری استان و معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان زنجان در گزارشی از فعالیت‌های این موسسه گفت: جامعه القرآن استان دارای ۲۵شعبه و ۶هزار قرآن آموز می باشد که با تلاش مربیان تعداد ۶۰۰ حافظ قرآن تربیت و تحویل جامعه شده است.

