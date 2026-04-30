به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی، بعدازظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از کارگران نمونه سنندج با ارائه گزارشی از وضعیت جامعه کارگری استان گفت: در حال حاضر ۲۳۰ هزار کارگر بیمهشده در بیش از ۲۳ هزار واحد کارگری در استان مشغول فعالیت هستند.
وی افزود: علاوه بر این، بخش قابل توجهی از کارگران در حوزههای غیررسمی مانند کشاورزی و صنایعدستی فعالیت دارند که نقش مهمی در تولید استان ایفا میکنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با تأکید بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ احترام به کار و کارگر اظهار کرد: باید در جامعه فرهنگ ارزشگذاری به نیروی انسانی تقویت شود.
صلواتی افزود: آموزشهای مهارتی در سال گذشته موجب کاهش حوادث کارگری و شکایات حوزه کار شده است که نشاندهنده اهمیت آموزش در محیطهای کاری است.
مهارتآموزی مسیر توسعه و اشتغال پایدار
وی با اشاره به اهمیت ارتقای مهارت کارگران گفت: بهروزرسانی دانش و مهارت نیروی کار در بخشهای مختلف، از جمله کشاورزی، میتواند به افزایش بهرهوری، توسعه صادرات و پایداری اشتغال منجر شود.
صلواتی در پایان تأکید کرد: مطالبات جامعه کارگری تنها محدود به حقوق و بیمه نیست، بلکه کرامت انسانی، ارزشگذاری اجتماعی و بهبود شرایط زندگی نیز از خواستههای جدی این قشر زحمتکش است.
