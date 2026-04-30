۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

صلواتی: ۲۳۰ هزار کارگر بیمه‌شده در کردستان فعالیت دارند

سنندج- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: در حال حاضر ۲۳۰ هزار کارگر بیمه‌شده در بیش از ۲۳ هزار واحد کارگری در استان مشغول فعالیت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی، بعدازظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از کارگران نمونه سنندج با ارائه گزارشی از وضعیت جامعه کارگری استان گفت: در حال حاضر ۲۳۰ هزار کارگر بیمه‌شده در بیش از ۲۳ هزار واحد کارگری در استان مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: علاوه بر این، بخش قابل توجهی از کارگران در حوزه‌های غیررسمی مانند کشاورزی و صنایع‌دستی فعالیت دارند که نقش مهمی در تولید استان ایفا می‌کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با تأکید بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ احترام به کار و کارگر اظهار کرد: باید در جامعه فرهنگ ارزش‌گذاری به نیروی انسانی تقویت شود.

صلواتی افزود: آموزش‌های مهارتی در سال گذشته موجب کاهش حوادث کارگری و شکایات حوزه کار شده است که نشان‌دهنده اهمیت آموزش در محیط‌های کاری است.

مهارت‌آموزی مسیر توسعه و اشتغال پایدار

وی با اشاره به اهمیت ارتقای مهارت کارگران گفت: به‌روزرسانی دانش و مهارت نیروی کار در بخش‌های مختلف، از جمله کشاورزی، می‌تواند به افزایش بهره‌وری، توسعه صادرات و پایداری اشتغال منجر شود.

صلواتی در پایان تأکید کرد: مطالبات جامعه کارگری تنها محدود به حقوق و بیمه نیست، بلکه کرامت انسانی، ارزش‌گذاری اجتماعی و بهبود شرایط زندگی نیز از خواسته‌های جدی این قشر زحمتکش است.

کد مطلب 6816122

