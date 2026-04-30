به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، پیرحسین کولیوند، با اشاره به کمپین «جبهه مردمی ایران ما» به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در یک هفته گذشته پرداخت و گفت: از هفته گذشته تا امروز، با همت جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در جبهه مردمی ایران ما، جلوه‌ای کم‌نظیر از همدلی، ایثار و حضور آگاهانه مردم رقم خورده است؛ حرکتی پرصلابت که نشان داد وقتی اراده‌ها یکی می‌شود، هیچ مانعی توان ایستادگی ندارد. در این مسیر پرافتخار، ۲۶۹ هزار و ۵۶۳ نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان، ۱۰۲ هزار نفر با حضور مستقیم و میدانی، پای کار آمده‌اند.

وی ادامه داد: ۸۹۰ ایستگاه خدمت‌رسانی در ۴۲۰ شهر کشور برپا شده و در مجموع، داوطلبان جمعیت هلال‌احمر بیش از ۵۲ هزار و ‌۴۴۱ ساعت فعالیت خستگی‌ناپذیر را رقم زده‌اند؛ ساعاتی سرشار از تلاش، امید و خدمت بی‌منت؛ همچنین ۴۷ هزار و ۲۸۰ ساعت فعالیت مؤثر دیگر، تکمیل‌کننده این حماسه بزرگ بوده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان این که در حوزه حمایت‌های مردمی، کمک‌های غیرنقدی با ارزشی معادل ۳۶ میلیارد تومان جمع‌آوری شده است، افزود: چادرهای خدمت، به‌عنوان قلب تپنده این حرکت، خدمات پزشکی و امدادی درخشانی ارائه داده‌اند؛ خدماتی که نه‌تنها نیازهای ضروری را پوشش داده است.

کولیوند گفت: در این میان، نکته‌ای قابل‌توجه، همراهی خودِ مراجعه‌کنندگان در این چادرهاست؛ مردمی‌که دوشادوش پزشکان و گروه‌های جهادی، نقش‌آفرینی کرده و جلوه‌ای زیبا از مشارکت اجتماعی را به نمایش گذاشته‌اند.