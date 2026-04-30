به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو انتشار شایعاتی در فضای مجازی و رسانه ای مبنی بر صدور اخطار تخلیه هتل‌ها برای عموم شهروندان آسیب‌دیده از جنگ، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، ضمن تکذیب قاطع این ادعا توضیحاتی را به شرح زیر ارائه کرد.

۱. شهرداری تهران با رویکردی داوطلبانه و در راستای ادای احترام به شأن والای شهروندان آسیب‌دیده از جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، نسبت به تأمین هتل‌ها و مجتمع‌های اقامتی برای اسکان اضطراری خانواده‌هایی که منازل آنان غیرقابل سکونت بوده است، اقدام نموده است.

۲. در حال حاضر بیش از ۲۵۰۰ خانوار (شامل بیش از ۶۷۰۰ نفر) در ۴۵ هتل و مجتمع اقامتی در سطح شهر تهران اسکان یافته‌اند و از خدمات رفاهی، بهداشتی، درمانی، مشاوره‌ای، فرهنگی و تفریحی در چارچوب امکانات موجود بهره‌مند می‌باشند.

۳. شهرداری‌های مناطق ۲۲‌ گانه پایتخت، با بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند گروه‌های جهادی و مردمی، به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی در حال تکمیل تعمیرات جزئی و متوسط واحدهای مسکونی آسیب‌دیده هستند. بدیهی است به محض آماده‌سازی و تأیید قابلیت سکونت منازل، شرایط بازگشت ساکنان محترم فراهم خواهد شد و مراتب به استحضار ایشان خواهد رسید.

۴. اقامت تمامی مهمانان گرامی مدیریت شهری در هتل‌ها تا زمان احراز تکمیل تعمیرات و قابل سکونت‌شدن منازل ایشان یا تأمین محل اسکان موقت (واحد استیجاری) با حفظ کرامت و احترام، استمرار خواهد داشت.

۵. لازم به تاکید است که هیچ خانواده‌ای پیش از تعیین تکلیف قطعی وضعیت سکونت خود و به‌صورت اجباری ملزم به ترک هتل نخواهد شد.

۶. علاوه بر انجام تعمیرات برای گروه‌های نیازمند تعمیرات جزئی و متوسط و اسکان موقت (اجاره منزل) برای ساکنین ساختمان های نیازمند مقاوم سازی و نوسازی، پیش از تخلیه هتل‌ها، رفاه کارت اهدایی شهرداری تا سقف ۴۰۰ میلیون‌ تومان جهت تامین لوازم خانگی ضروری و بن شهروند تا سقف ۳۰ میلیون تومان جهت تامین ارزاق تقدیم شهروندان مشمول خواهد شد.

۷. شهروندان گرامی حادثه دیده ساکن هتل‌ها می‌توانند هرگونه درخواست یا تخلف احتمالی را با سامانه پاسخگویی تلفنی شبانه‌روزی ۱۸۱۱ در میان بگذارند.

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ضمن قدردانی از صبوری مردم، از ایشان درخواست دارد تا اخبار صحیح را تنها از مجاری رسمی و خبرگزاری‌های معتبر و نیز موارد اعلامی توسط سخنگو و وبگاه رسمی شهرداری تهران و یا سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران دریافت فرمایند.

همچنین، از اصحاب رسانه نیز درخواست دارد جهت حفظ آرامش روانی شهروندان حادثه دیده، همچون گذشته، خادمین مردم در خط مقدم جبهه بازسازی و بازتوانی و خدمت‌رسانی به حادثه دیدگان جنگ تحمیلی سوم را تا عادی سازی کامل شرایط همراهی فرمایند.