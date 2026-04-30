به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خالقی از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی تعمیرات جزئی خانههای آسیبدیده در پایتخت خبر داد.
وی با اشاره به اینکه این تعمیرات شامل بازسازی و ترمیم ساختمانهای متأثر از حوادث اخیر میشود، افزود: اقدامات لازم برای تکمیل پروژههای باقیمانده در دست اجراست و تلاش میشود هرچه سریعتر تمامی واحدهای مسکونی آسیب دیده به وضعیت عادی بازگردند.
خالقی همچنین با بیان اینکه تعداد پلاکهای شناساییشده تاکنون ۳۷ هزار و ۹۲۸ عدد بوده است، تأکید کرد: آمار نهایی پس از اتمام عملیات بازسازی و تعمیرات اعلام خواهد شد.
نظر شما