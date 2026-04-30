۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۲۰

۸۰ درصد خانه‌های آسیب‌دیده تهران تعمیر شد/ شناسایی ۳۷ هزار و ۹۲۸ پلاک

تهران- مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی تعمیرات جزئی خانه‌های آسیب‌دیده در پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خالقی از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی تعمیرات جزئی خانه‌های آسیب‌دیده در پایتخت خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این تعمیرات شامل بازسازی و ترمیم ساختمان‌های متأثر از حوادث اخیر می‌شود، افزود: اقدامات لازم برای تکمیل پروژه‌های باقیمانده در دست اجراست و تلاش می‌شود هرچه سریعتر تمامی واحدهای مسکونی آسیب دیده به وضعیت عادی بازگردند.

خالقی همچنین با بیان اینکه تعداد پلاک‌های شناسایی‌شده تاکنون ۳۷ هزار و ۹۲۸ عدد بوده است، تأکید کرد: آمار نهایی پس از اتمام عملیات بازسازی و تعمیرات اعلام خواهد شد.

