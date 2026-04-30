۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۷

۵۰۰ خدمت جامع چشم پزشکی به مددجویان کالپوش ارائه می‌شود

میامی- رئیس اداره کمیته امداد میامی از برگزاری اردو جهادی خدمت چشم پزشکی به جامعه هدف بخش کالپوش خبر داد و گفت: طبق پیش بینی ۵۰۰ مددجو از این خدمات بهره مند خواهند شد.

جواد عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری اردو جهادی دو روزه ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ماه در بخش کالپوش شهرستان میامی خبر داد و بیان کرد: این اردو به همت قرارگاه جهادی حاج عبدالله والی و گروه جهادی شهید مولانیا در حال برگزاری است.

وی از پذیرش مراجعه کنندگان برای اپتومتریست (بینایی سنجی) در گام نخست خبر داد و اضافه کرد: با تعیین نمره چشم و انتخاب فرم عینک و در نهایت تهیه عدسی مددجویان صاحب عینک می شوند.

رئیس اداره کمیته امداد میامی با اشاره به اینکه عینک کمتر از یک ماه به دست مددجویان می رسد، تاکید کرد: این عینک به صورت رایگان در اختیار مددجویان قرار می گیرد.

عسکری اظهار داشت: در صورت تشخیص بیماری های چشمی نظیر آب مروارید افراد به بیمارستان های طرف قرارداد برای درمان تکمیلی ارجاع داده می شوند.

وی اضافه کرد: بهره مندی ۵۰۰ مددجو از خدمات چشم پزشکی این اردو جهادی طی بازه دو روزه در منطقه کالپوش شهرستان میامی پیش بینی می شود.

