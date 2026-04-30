در بازی درون تیمی ملی پوشان فوتبال چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار درون تیمی تیم ملی از ساعت ۱۷ در ورزشگاه دستگردی برگزار شد و در نهایت تیم سفید با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.

تیم سفید: علیرضا بیرانوند (۶۳- محمد خلیفه)، محمد حسین کنعانی‌زادگان (۶۳- مسعود محبی)، علی نعمتی، رامین رضاییان، میلاد محمدی، روزبه چشمی، امید نورافکن، مهدی هاشم‌نژاد، آریا یوسفی، هادی حبیبی‌نژاد (۶۳- امیرحسین محمودی) و علی علیپور.

تیم قرمز: سید حسین حسینی (۶۳- پیام نیازمند)، حسین ابرقویی‌نژاد، عارف آقاسی، احسان حاج‌صفی، دانیال اسماعیلی‌فر (۶۳- صالح حردانی)، عارف حاجی‌عیدی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهدی ترابی، محمدمهدی محبی، امیرحسین حسین‌زاده و کسری طاهری (۶۳- پوریا شهرآبادی).حسین کنعانی‌زادگان، زننده تک گل تیم سفید روی ارسال رامین رضاییان بود.



این دیدار با حضور اصحاب رسانه، مربیان، مدیران، بازیگران و پیشکسوتان باسابقه برگزار شد.



نکته قابل توجه حضور خبرنگاران و تصویربرداران تلویزیون مکزیک در این دیدار بود.



پیش از شروع این دیدار، بازیکنان تیم ملی با اهدای گل به شهدای مدافعان وطن و شهدای میناب ادای احترام کردند.



این دیدار تحت پوشش VAR برگزار شد. پیام حیدری، امیرمحمد داوودزاده، وحید سیفی، وحید زمانی، امیر عرب‌براقی (داور VAR) و آتنا لشنی (AVAR) گروه داوری این دیدار بودند.