به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در پایان دیدار درون تیمی تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: اردوی تیم ملی در شرایطی آغاز شد که لیگ برتر ما تعطیل بود و بازیکنان از شرایط بدنی دور بودند. به هر حال ما در بخش آماری ضعف هایی داشتیم از جمله نسبت به آمادگی بدنی از شاخص های جهانی دور هستیم.

او ادامه داد: ما تمرینات را به گونه ای طراحی کرده ایم که فشار بر بازیکنان حفظ شود تا در اردوی ترکیه به آمادگی بدنی کامل برسند. بازیکنان انگیزه بالایی دارند و تلاش می کنند. در آینده که بازیکنان لژیونر به تیم ملی اضافه خواهند شد شرایط بهتر می شود و انشاالله بتوانیم تمرینات را به نحو احسن انجام دهیم.

سرمربی تیم ملی افزود: ۲۲ اردیبهشت راهی کشور ترکیه خواهیم شد و حدود بیست و چند روز در این کشور خواهیم بود و اگر بشود یک بازی تدارکاتی در کشور آمریکا خواهیم داشت و حدود ۱۴ تا ۱۵ روز مانده به آغاز جام جهانی هم راهی آمریکا خواهیم شد و اگر بازی تدارکاتی در آمریکا فراهم نشد ما ۱۰ روز مانده به مسابقات راهی این کشور می شویم.