تقدیر از ۴۲ کارگر نمونه شهرستان سیریک

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه با حضور رضا شهیدیان فرماندار شهرستان سیریک، تعدای از کارفرمایان و کارگران و مسئولان شهرستانی از ۴۲ کارگر نمونه سیریک تجلیل شد.

فرماندار سیریک در حاشیه این مراسم با قدردانی از نقش‌آفرینی کارگران در عرصه تولید و خدمات اظهار کرد: پایداری کشور در بخش تولید و هدایت امور در ایام جنگ، شایسته قدردانی است؛ چرا که با وجود فشارها و تهدیدها، هیچ‌گونه کمبودی در تأمین نیازهای اساسی احساس نشد.

وی افزود: کارگران به‌عنوان سربازان عرصه تولید و خدمات، در مقاطع مختلف به‌ویژه در جنگ تحمیلی سوم، نقش مؤثری در تقویت بنیه دفاعی و اقتصادی کشور ایفا کردند و با تلاش بی‌وقفه خود اجازه ندادند چرخه تولید و خدمت‌رسانی متوقف شود.

فرماندار شهرستان سیریک ادامه داد: با وجود توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان در عرصه‌های نظامی، موشکی و دفاعی، آنان در حوزه اقتصادی نیز با شکست مواجه شدند؛ چرا که همدلی، همراهی و وحدت مردم در کنار قدرت نیروهای مسلح، نقشه‌های دشمن را خنثی کرد.

شهیدیان با اشاره به نقش کارگران در زمان جنگ، تصریح کرد: کارگران با وجود خستگی ناشی از فعالیت مستمر کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی، در صحنه حضور داشتند و با حفظ روحیه انقلابی، میدان را خالی نکردند. به برکت انسجام اجتماعی و رهنمودهای امام شهید، امروز این وحدت به عاملی برای ناکامی دشمنان تبدیل شده است.

وی با تأکید بر جایگاه کارگران در پیشرفت کشور تصریح کرد: کارگران ستون فقرات اقتصاد و موتور محرک تولید ملی هستند و هر میزان توجه به معیشت، امنیت شغلی و رفاه آنان، به‌معنای تقویت بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است. نقش کارگران تنها به تولید کالا محدود نمی‌شود، بلکه آنان در بزنگاه‌های حساس تاریخی نیز با احساس مسئولیت در کنار نظام و مردم ایستاده‌اند و همین روحیه ایثار و تعهد، جایگاه این قشر را در ساختار اجتماعی کشور برجسته کرده است.

فرماندار شهرستان سیریک در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: موضوع بهبود معیشت کارگران در دستور کار قرار دارد و کارگرانی بخاطر جنگ، شغل خود را از دست داده اند،با کمک اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی و اداره تامین اجتماعی در سریع ترین زمان ممکن از بیمه بیکاری بهره مند شده اند.