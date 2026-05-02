گرامیداشت مقام معلم و یاد ۲۶ معلم شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با انتشار پیامی، هفته گرامی‌داشت مقام معلم را به تمامی مربیان مراکز کانون و معلمان تبریک گفت.

در متن کامل پیام تبریک مدیرعامل کانون پرورش فکری به مناسبت روز معلم آمده است؛

دوازدهم اردیبهشت در تقویم ایران اسلامی، با یاد و خاطره مجاهدی بزرگ و نستوه گره خورده و نام فاخر و ارزشمند معلم را یافته است.

گرامی‌داشت یاد و نام شهید مرتضی مطهری استادی توانمند و بی‌بدیل، دانشمندی خستگی‌ناپذیر در کسب علم و معرفت و نیز مبارزی مقاوم در راه ستیز با ظلم و ستم رژیم شاهنشاهی.

او که شاگردانی بسیار را تعلیم داد و با خلق آثاری فاخر، موجب غنای آگاهی اجتماعی و اندیشه آزادگان ایران و جهان شد.

همواره و در طول تاریخ چندین هزار ساله زمین، انسان‌هایی بودند که چراغ دانایی را برافروخته و پیمودن راه تاریک زندگانی را بر بشر همواره ساختند. این بزرگان مربی، معلم و راهنما نامیده شدند. آنان درخت روح و اندیشه انسان‌ها را پرورش دادند و با صرف عمر ارزشمند خود جهت آگاهی‌بخشی به دیگران، به ما یادآور شدند که‌ کسب علم و هنر و هم‌چنین آموزش آنها در تمام ادیان الهی و به‌ویژه در دین اسلام، ارزشمند بوده و بسیار بر آن توصیه شده است. چنانچه پیامبر اکرم(ص) توصیه می‌فرمایند: اطلبو العم و لو بالصین. دانش بجویید هر چند در چین باشد.

اکنون و در آستانه ۱۲ اردیبهشت و فرا رسیدن روز معلم، مقام والا و شامخ تمامی معلمان و مربیان ایران عزیز را گرامی می‌داریم؛ به‌ویژه یاد و خاطره ۲۶ معلم شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب را، که در صبحگاه ۹ اسفند ۱۴۰۴، در کلاس درس، با اشتیاق و عشق به تعلیم دانش‌آموزان دختر و پسری اهتمام داشتند که آینده‌سازان ایران جان‌مان بودند.

کودکانی بی‌گناه با هزاران آرزوی رنگارنگ و معلمانی مخلص با هزاران امید و ایده برای دانش‌آموزان خردسال و کودک.

به روح بلند رهبر شهید که پدر و معلم امت بود و همچنین تمامی معلمان شهید مدرسه «شجره طیبه» درود می‌فرستم و برایشان بهشت برین الهی را مسئلت دارم.

ضمن گرامی‌داشت مجدد روز معلم و تبریک این روز فرخنده به تمامی مربیان مراکز فرهنگی هنری و همکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معلمان ارجمند سرزمین دانشمندپرور ایران، از خداوند متعال برایشان، آرزوی سربلندی و موفقیت در امر آموزش و پرورش استعدادهای هنری، علمی و ادبی آینده‌سازان را دارم.

در پایان آرزومندم قدم‌هایتان در راه کسب علم و پیمودن مسیر دانش محکم و استوار باشد و همه ما باید قدردان زحمت‌های تمامی معلمان و مربیانی باشیم که از خردسالی قلم و کتاب را به دستان کوچک ما داده و صبورانه دروازه‌های آگاهی، هنر، اندیشه و دانش را بر روی ما گشودند.‌