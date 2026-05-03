به گزارش خبرگزاری مهر، پروین پناهی نویسنده این داستان برشی از تجربههای زیسته یک نوجوان دارای لکنت زبان را با فضای خواب و خیال و شخصیت سیرنگ، مرغ اساطیری شاهنامه فردوسی میآمیزد تا احساس مخاطبان را به فضای زندگی این نوجوانان نزدیک و آنها را در عین حال با ادبیات کهن آشنا کند.
خانه پدرام یا پدی شخصیت اصلی این داستان بالای یک تعمیرگاه خودرو پرسروصدا قرار گرفته است و پدی در طول روز شاهد برخوردها و امر و نهیهای آقای جعفری صاحب این تعمیرگاه به شاگرد نوجوانش هست که او را امیر دمپایی صدا میزنند.
داستان پدی، یک وجه درون خانه از نحوه ارتباط مادر و پدر با او را - که با لکنت زبان سخن میگوید - روایت و در همین حال داستان خواب و خیالهای شبهای او خوانندگان این اثر را با قصهای تخیلی و افسانهای هم روبرو میکند.
نویسنده این کتاب همچنین تلاش کرده است از این اثر برای تشویق خوانندگان نوجوانش به مراقبت و حفاظت از محیط زیست و حیات وحش و پژوهشگری در این زمینه علاقهمند کند. این کتاب با تصویرگری نگار اورنگ در ۵۶ صفحه، شمارگان ۲هزار نسخه و بهای ۱۲۰هزار تومان برای مخاطبان رده سنی ۱۲ سال به بالا یا نونگاه منتشر شده است.
کتابفروشیهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دیگر فروشگاههای کتاب در سراسر کشور و سامانه اینترنتی دیجیکانون به نشانی www.digikanoon.ir این اثر را در دسترس مخاطبان قرار دادهاند.
