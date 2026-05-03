۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

سفر خیالی «پدی پِت‌پِت» به درون افسانه‌های کهن ایرانی

«پدی پِت‌پِت» یکی از کتاب‌های تازه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که تلاش می‌کند نوجوانان امروزی را به اسطوره‌های جادویی ایران پیوند بدهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروین پناهی نویسنده این داستان برشی از تجربه‌های زیسته یک نوجوان دارای لکنت زبان را با فضای خواب و خیال و شخصیت سیرنگ، مرغ اساطیری شاهنامه فردوسی می‌آمیزد تا احساس مخاطبان را به فضای زندگی این نوجوانان نزدیک و آن‌ها را در عین حال با ادبیات کهن آشنا کند.

خانه پدرام یا پدی شخصیت اصلی این داستان بالای یک تعمیرگاه خودرو پرسروصدا قرار گرفته است و پدی در طول روز شاهد برخوردها و امر و نهی‌های آقای جعفری صاحب این تعمیرگاه به شاگرد نوجوانش هست که او را امیر دمپایی صدا می‌زنند.

داستان پدی، یک وجه درون خانه از نحوه ارتباط مادر و پدر با او را - که با لکنت زبان سخن می‌گوید - روایت و در همین حال داستان خواب و خیال‌های شب‌های او خوانندگان این اثر را با قصه‌ای تخیلی و افسانه‌ای هم روبرو می‌کند.

نویسنده این کتاب هم‌چنین تلاش کرده است از این اثر برای تشویق خوانندگان نوجوانش به مراقبت و حفاظت از محیط زیست و حیات وحش و پژوهش‌گری در این زمینه علاقه‌مند کند. این کتاب با تصویرگری نگار اورنگ در ۵۶ صفحه، شمارگان ۲هزار نسخه و بهای ۱۲۰هزار تومان برای مخاطبان رده سنی ۱۲ سال به بالا یا نونگاه منتشر شده است.

کتاب‌فروشی‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دیگر فروشگاه‌های کتاب در سراسر کشور و سامانه اینترنتی دی‌جی‌کانون به نشانی www.digikanoon.ir این اثر را در دسترس مخاطبان قرار داده‌اند.

زهرا اسكندری

