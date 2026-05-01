به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت روز جهانی کار و کارگر، با نگاهی قدردانانه و همدلانه از زنان و مردانی یاد کرد که با دستان توانمند، اراده‌های خلل‌ناپذیر و ذهن‌های خلاق، ستون‌های اصلی آبادانی و پیشرفت ایران را استوار نگاه داشته‌اند.

رئیس جمهور در این پیام با اشاره به تجربه شخصی خود از کارگری در سال‌های نوجوانی، این قشر را نماد زیست عزتمندانه، صبوری و مسئولیت‌پذیری دانست.

پزشکیان همچنین با مرور نقش تاریخی کارگران در عبور کشور از مقاطع حساس، از روزهای انقلاب و دفاع مقدس تا شرایط ناشی از تحریم‌ها و جنگ‌های تحمیلی اخیر، تأکید کرد که جامعه کارگری همواره پشتوانه‌ای مطمئن برای استقلال، تاب‌آوری و تداوم تولید ملی بوده و دولت تأمین کرامت، امنیت شغلی و بهبود معیشت آنان را به عنوان پیش‌شرط توسعه کشور وظیفه خود می داند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

روز جهانی کار و کارگر، فرصتی است برای قدردانی از زنان و مردانی که با دستان توانمند، اراده‌های خلل‌ناپذیر، ذهن‌هایی خلاق و دل‌هایی سرشار از امید، ستون‌های اصلی پیشرفت و آبادانی این سرزمین را استوار نگاه داشته‌اند.

اینجانب که خود در سال‌های نوجوانی طعم کارگری را چشیده‌ و نان پربرکت این شغل شریف را خورده‌ام، به‌خوبی می‌دانم که کارگر بودن تنها یک شغل نیست، بلکه زیستن با عزت، ایستادگی در برابر دشواری‌ها و ساختن آینده‌ای بهتر برای خانواده و میهن است. جامعه کارگری ایران، همواره با نجابت، صبوری و مسئولیت‌پذیری، بار سنگین تولید و توسعه کشور را بر دوش کشیده و در سخت‌ترین شرایط، امید را در دل همه ایرانیان زنده نگاه داشته است.

تاریخ ما از گذشته تا اکنون به‌روشنی گواهی می‌دهد که در عبور از گردنه‌های دشوار، از روزهای پرالتهاب انقلاب اسلامی تا سال‌های دفاع مقدس و در مواجهه با چالش‌ها و مشکلات ناشی از تحریم‌ها و جنگ‌های تحمیلی دشمن آمریکایی‌صهیونی در ماه‌های اخیر، این کارگران شریف بوده‌اند که با حضور مؤثر در عرصه تولید و پشتیبانی، نقش‌آفرینی کرده و پشتوانه‌ای مطمئن برای استقلال و پایداری کشور فراهم آورده‌اند و امروز نیز در شرایط خطیر کشور، دوشادوش نیروهای مسلح و دیگر جان‌فدایان ایران، در خط مقدم تلاش برای خودکفایی، تاب‌آوری و پیشرفت ملی ایستاده‌اند، گو اینکه بازوان پرتوان کارگران عزیز بهترین تکیه‌گاه دولت در مسیر بازسازی خرابی‌های جنگ تحمیلی است.

دولت وفاق ملی از بدو آغاز به کار، خود را متعهد کرد که با نگاهی مسئولانه و توأم با همدلی، در مسیر صیانت از حقوق کارگران، ارتقای امنیت شغلی، بهبود معیشت، افزایش بهره‌وری و تحقق عدالت در محیط‌های کار گام بردارد، زیرا باور قلبی من این است که پیشرفت ایران، جز با تأمین کرامت، آرامش و امید برای جامعه کارگری، میسر نخواهد بود.

ایمان دارم که با اتکال به خداوند متعال، همبستگی ملی و کوشش خستگی‌ناپذیر کارگران، مسیر پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی با قوت ادامه خواهد یافت.

در پایان ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای والامقام جامعه کارگری، روز جهانی کار و کارگر را به تمامی کارگران عزیز کشور تبریک عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون برای آنان آرزومندم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران