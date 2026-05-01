عرضه ۷۳۰ تن گوشت مرغ در بازار لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی، اظهار داشت: به‌منظور تأمین نیاز بازار، تنظیم عرضه و پاسخگویی هم‌زمان به تقاضای داخل لرستان از پنج تا ۱۰ اردیبهشت ۷۳۰ تن گوشت مرغ گرم در لرستان تولید و توزیع شد.

وی گفت: طی هفته منتهی به ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با کشتار ۳۹۶ هزار قطعه مرغ گوشتی پایان دوره، ۷۳۰ تن گوشت مرغ گرم روانه بازار مصرف داخل استان شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: برنامه‌ریزی دقیق در حوزه تأمین نهاده‌ها، نظارت بر فرایند پرورش و مدیریت کشتار و توزیع، زمینه عرضه مناسب گوشت مرغ را در بازارهای هدف فراهم کرده و روند پایش تولید و توزیع به‌صورت روزانه و مستمر ادامه دارد.