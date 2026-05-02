به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، صبح شنبه از برگزاری برنامههای ویژه روز معلم در سطح استان خبر داد.
به گفته محمودی، اگرچه در روزهای گذشته و ایام منتهی به روز معلم نیز برنامههایی اجرا شده، اما اوج این برنامهها امشب است.
او افزود: در میادین و محلهای تجمع مردم در سطح کشور، امشب برنامههای ویژهای داریم که محور آنها توجه به جایگاه معلم، استفاده از ظرفیت معلمان در اجرای مراسم، و تجلیل و تکریم مقام معلم است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران تأکید کرد: هر سال دانشآموزان عزیز در مدارس از معلمان خود تجلیل میکردند. چه خوب است که امشب در میادین، این فضا محل حضور خانوادهها و معلمان عزیز باشد و انشاءالله از معلمان تجلیل شود.
به گفته محمودی، اجتماع معلمان کشور در تهران به عنوان مراسم محوری،در خیابان کشوردوست، مقابل قتلگاه امام شهیدمان برگزار خواهد شد و برنامههای ویژهای در این مراسم اجرا میشود.
