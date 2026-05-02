به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سیاه منصور در سخنانی، اظهار داشت: به تمام متخلفان بازارهای صنفی اعلام می‌شود که هرگونه گران‌فروشی و یا کم‌فروشی جرم بوده و با آنها برخورد می‌شود و دستگاه قضایی آن را مصداق بارز دست‌درازی به سفره مردم می‌داند.

وی افزود: گران‌فروشی فقط یک مسئله اقتصادی نیست، وقتی که این کار با احتکار و کمبود مواجه شود به طور مستقیم و غیرمستقیم بر امنیت روانی و اجتماعی جامعه تأثیر منفی می‌گذارد.

با سودجویانی که سفره مردم را گروگان بگیرند برخورد قاطع می‌شود

رئیس دادگستری چگنی، گفت: بالارفتن قیمت‌ها بدون مصوبات قانونی باعث القای حس بی‌عدالتی می‌شود و کنترل بازار به برقراری امنیت روانی و اجتماعی کمک می‌کند و ازاین‌رو دستگاه قضایی هیچ کوتاهی را نمی‌پذیرد.

سیاه منصور با اشاره به این مهم که نباید اجازه داد تا منفعت‌طلبی عده‌ای باعث برهم‌زدن نظم اجتماعی شود، توضیح داد: نظارت تمام دستگاه‌های متولی این امر باید به‌گونه‌ای باشد که قانون‌گریزان بدانند گران‌فروشی در این شرایط خطیر هزینه سنگینی به دنبال دارد.

سیاه منصور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه فضای مجازی شبانه‌روزی رصد می‌شود تصریح کرد: انتقادات و گلایه‌های همشهریان گرامی در باب گران‌فروشی این روزها در فضای مجازی به حق است و اقدامات لازم با همراهی دادستان شهرستان در حال انجام است.

وی تأکید کرد: کوتاهی و قصور مسئولان در حوزه‌های نظارت و تأمین کالاهای اساسی تحت عنوان ترک فعل مورد رسیدگی و پیگیری قضایی قرار می‌گیرد و هیچ بهانه‌ای از سوی مسئولان پذیرفته نخواهد شد و با سودجویانی که سفره مردم را گروگان بگیرند برخوردی قاطع، سریع، عبرت‌آموز و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

برخورد با کشت گیاهان ممنوعه

رئیس دادگستری چگنی به موضوع جرم‌انگاری کشت گیاهان ممنوعه گریزی زد و هشدار داد: کشت گیاهان ممنوعه در قانون مجازات اسلامی و سایر مصوبات ملی و محلی جرم‌انگاری شده است و مجازات‌های سنگینی برای مرتکبین وضع شده است.

سیاه منصور، عنوان کرد: مطابق با قانون و سیاست‌های ملی و استراتژی‌های نظارتی، دستگاه قضایی شهرستان در راستای مقابله با این جرایم فعالانه عمل می‌کند.

وی تصریح کرد: هدف اصلی از جرم‌انگاری این موضوع و مقابله با عادی‌شدن کشت گیاهان ممنوعه، جلوگیری از شیوع و گسترش آسیب‌های اجتماعی، حفظ سلامت جامعه و تأمین امنیت خود مردم است.

وی افزود: مردم بدانند که دستگاه قضایی و مأموران انتظامی و امنیتی دلسوزان واقعی آنها هستند و تمام کارهای صورت‌گرفته برای رضایت، آرامش و تأمین امنیت آنها است.

پیشگیری از وقوع جرم اولویت دستگاه قضا است

رئیس دادگستری چگنی، اظهار کرد: دادگستری چگنی همواره بر اصل پیشگیری از وقوع جرم و اجرای قانون باعدالت، سرعت و دقت تأکید دارد.

سیاه منصور به حساسیت این روزها اشاره و یادآور شد: همکاری مردم و شهروندان در اعلام موارد مشکوک و گزارش به‌موقع، نقش مهمی در کنترل اوضاع و کاهش نگرانی‌های اجتماعی دارد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی شهرستان چگنی در کنار نیروهای انتظامی و امنیتی و دیگر دستگاه‌های مسئول، برای تأمین امنیت پایدار، ارتقای نظم اجتماعی و حفظ کرامت شهروندان در تمام شرایط از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.