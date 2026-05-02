مستند فلسطینی بهترین فیلم جشنواره هات داکس ۲۰۲۶ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، مستند هلندی-فلسطینی «خانه امید»، جمعه شب در تورنتو جایزه بهترین فیلم بلند بین‌المللی را از آن خود کرد. مستند «خانه امید» ساخته مارجولین بوسترا، فیلمی درباره یک زوج فلسطینی است که در یک مدرسه ابتدایی در کرانه باختری اشغالی توسط رژیم صهیونیستی، به دانش‌آموزان جوان مقاومت غیرخشونت‌آمیز را آموزش می‌دهند.

کسب جایزه برتر هیئت داوران در این جشنواره به این معنی است که فیلم بوسترتا، محصول مشترک فلسطین و هلند که اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره بین‌المللی فیلم آمستردام (IDFA) تجربه کرد، واجد شرایط شرکت در بخش بهترین فیلم بلند مستند در جوایز اسکار خواهد بود.

از دیگر برندگان هات داکس می‌توان به جایزه بهترین فیلم بلند کانادایی مستند «داستان سایگون: دو تیراندازی در قلمرو جنگل» اشاره کرد. این فیلم درباره دو خانواده است که با یک عکس نمادین به هم مرتبط شده‌اند. جایزه بهترین فیلمساز نوظهور بین‌المللی به داوود هیلمندی کارگردان فیلم «پیکار»، فیلم دیگری از هلند تعلق گرفت که تصویرگر زندگی یک پناهنده در آمستردام است.

از دیگر برندگان می‌توان به جایزه ویژه هیئت داوران برای یک مستند بلند کانادایی اشاره کرد که به بانچی هانوسه برای فیلم «مراسم» رسید. این فیلم درباره جامعه بومی در شمال کانادا است. جایزه ویژه هیئت داوران برای یک مستند بلند بین‌المللی نیز به هایدرون هولزفایند برای فیلم «سال ۴۹» رسید. در این فیلم یک آنارشیست زندانی از سال ۱۹۸۰ از طریق نامه‌ها به گذشته رادیکال خود می‌پردازد.

همچنین جایزه بهترین مستند با تأثیر اجتماعی به چول یانگ چو، شین وان کیم و جونگ وو کیم ۳ کارگردان مشترک فیلم «نگهبانان سئول» از کره جنوبی رسید که درباره اعتراضات به اعلام حکومت نظامی در سال ۲۰۲۴ و در طول یک شب پر هرج و مرج و مقاومت جمعی شهروندان است.

سی و سومین دوره هات داکس برندگان جایزه مخاطبان خود را فردا در آخرین روز این دوره، معرفی خواهد کرد. جشنواره هات داکس بزرگترین جشنواره مستند در آمریکای شمالی است و هر سال در تورنتو کانادا برگزار می‌شود.