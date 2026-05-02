عملیات اجرایی فاز جدید پروژه شمس تبریزی خوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری پیش از ظهر شنبه در بازدید از روند اجرای پروژه فرهنگی - تاریخی شمس تبریزی خوی اظهار کرد: پروژه در سال ۹۷ شروع شده و در هفت سال اول اجرای این پروژه در مجموع ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به آن تزریق شده بود که در دو سال گذشته اعتبار تخصیصی به این پروژه افزایش یافت.

وی ادامه داد: در این راستا ۳۰ میلیارد تومان تخصیص در سال ۱۴۰۳ و سال ۱۴۰۴ مبلغ ۳۲ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه تخصیص یافته و در حال حاضر اجرای این پروژه ۵۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

صفری گفت: در صورت تخصیص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر به این پروژه، طبق در تفاهم‌نامه سه‌جانبه امضا شده، می‌توان با تعریف دو یا سه شیفت کاری پروژه را با سرعت بالا پیش برد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی اظهار کرد: این پروژه در هفت هزار مترمربع با ۳۵۰۰ متر زیربنا با طراحی خاص در حال احداث است.

دشمنی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در جنگ رمضان با تاریخ و فرهنگ این کشور به وضوح نمایان شد

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در این بازدید اظهار کرد: در شرایط جنگی کشور نباید از پیوست فرهنگی پروژه‌ها غافل بود چرا که دشمن صهیونیستی _آمریکایی با حمله به بناهای تاریخی ایران نشان دادند که با فرهنگ، تمدن و هویت ایرانی مشکل دارند و آن را هدف قرار داده‌اند.

عادل نجف‌زاده افزود: پروژه فرهنگی - هنری شمس تبریزی خوی مقرر شده پیش از برگزاری کنگره ملی شمس در مهرماه سال جاری به بهره‌برداری برسد و امیدواریم این پروژه طبق توافق‌نامه تا موعد مقرر به پایان برسد.

وی تصریح کرد: همچنین مقرر شده است که چند بلوک اطراف مقبره شمس تبریزی خوی آزادسازی شود و این کار باید از سوی شهرداری خوی در اسرع وقت انجام شود تا اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان بتواند اقدامات خود و برنامه‌های خود را اجرایی بکند.

نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی خواستار تخصیص اعتبار لازم برای تکمیل پروژه شمس تبریزی خوی و آزادراه قطور _خوی شد و افزود این دو پروژه علاوه بر اینکه مطالبه جدی مردم خوی هستند در سفر به ترکیه در صدر مطالبات آنها نیز از ما قرار دارد.

اجرای پروژه‌های عمرانی با جدیت ادامه دارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این پروژه گفت: پروژه شمس تبریزی خوی ‌یکی از پروژه‌های مهم استان بوده و طبق تاکیدات استاندار آذربایجان غربی اجرای هیچ یک از پروژه‌ها از جمله این مجموعه تعطیل نشده است و در تلاش هستیم که پیش از برگزاری کنگره شمس تبریزی خوی این مجموعه نیز به پایان برسد.

یاسر رهبردین گفت: بازدیدهای مستمری از این پروژه از سوی مسئولان کشوری و استاندار انجام می‌شود و این نشان‌دهنده اهمیت اجرای این پروژه است.

وی گفت: اجرای پروژه آزادراه محور ایواوغلی و بازرگان با سرعت در حال اجرا است و در کنار آن پیگیری آزادراه خوی _قطور_ رازی نیز با جدیت انجام می‌شود و سعی خواهیم کرد به تعهدات خود در این حوزه نیز عمل کنیم.