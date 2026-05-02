۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

پایان کار الیاس پرهیزگار/ دو ملی‌پوش یکشنبه مبارزه می کنند

جودوکار وزن منهای ۸۱ کیلوگرم ایران با شکست برابر حریفی از اوکراین به کار خود در گرنداسلم تاجیکستان پایان داد. دو ملی پوش دیگر ایران روز یکشنبه با حریفانشان مبارزه خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جودو گرنداسلم تاجیکستان با حضور ۲۴۰ جودوکار از ۳۴ کشور به میزبانی شهر دوشنبه در حال برگزاری است و تیم ایران نیز با سه ورزشکار و هدایت رشاد ممدوف در این رویداد حاضر شده است.

امروز شنبه در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم، الیاس پرهیزگار در دور نخست برابر کولوبوف از اوکراین شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

فردا یکشنبه و در وزن منهای ۹۰ کیلوگرم، امیرعباس چوپان در دیدار نخست با دانیل کریلوف از قزاقستان روبه‌رو می‌شود و در صورت صعود، در مرحله بعد به مصاف عمر بوزوروف از ازبکستان خواهد رفت.

همچنین محمدپوریا بنائیان در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم ابتدا با کوکاری از جمهوری آذربایجان مصاف می‌دهد و در صورت برتری، با برنده رومانی و تاجیکستان مبارزه خواهد کرد.

این سه جودوکار کشورمان بلافاصله پس از اتمام این رویداد، راهی قزاقستان می‌شوند تا در گرنداسلم این کشور روی تاتامی بروند.

