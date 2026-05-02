به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودو گرنداسلم تاجیکستان با حضور ۲۴۰ جودوکار از ۳۴ کشور به میزبانی شهر دوشنبه در حال برگزاری است و تیم ایران نیز با سه ورزشکار و هدایت رشاد ممدوف در این رویداد حاضر شده است.
امروز شنبه در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم، الیاس پرهیزگار در دور نخست برابر کولوبوف از اوکراین شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.
فردا یکشنبه و در وزن منهای ۹۰ کیلوگرم، امیرعباس چوپان در دیدار نخست با دانیل کریلوف از قزاقستان روبهرو میشود و در صورت صعود، در مرحله بعد به مصاف عمر بوزوروف از ازبکستان خواهد رفت.
همچنین محمدپوریا بنائیان در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم ابتدا با کوکاری از جمهوری آذربایجان مصاف میدهد و در صورت برتری، با برنده رومانی و تاجیکستان مبارزه خواهد کرد.
این سه جودوکار کشورمان بلافاصله پس از اتمام این رویداد، راهی قزاقستان میشوند تا در گرنداسلم این کشور روی تاتامی بروند.
نظر شما