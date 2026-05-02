  استانها
  2. مرکزی
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

توقیف اتوبوس حامل کالای قاچاق در دلیجان؛محموله ۹ میلیارد ریالی کشف شد

دلیجان - فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان از کشف کالای قاچاق به ارزش ۹ میلیارد ریال و توقیف یک دستگاه اتوبوس در عملیات مأموران پلیس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر اسکینی اظهار کرد: مأموران ایست و بازرسی شهرستان دلیجان در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن را برای بررسی‌های بیشتر متوقف کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی مأموران انتظامی از این اتوبوس، کالاهای قاچاق شناسایی و کشف شد، افزود: ۵۰۰ دست لباس ورزشی، ۱۱۰۰ کیلوگرم تخمه آفتابگردان و ۴ دستگاه اسپیکر قاچاق که فاقد هرگونه مدارک معتبر قانونی بودند، از این خودرو کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان ارزش ریالی این محموله قاچاق را بنا بر نظر کارشناسان مربوطه حدود ۹ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: در این خصوص پرونده‌ای تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شد.

اسکینی با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با قاچاق کالا، تاکید کرد: انتظار است شهروندان هرگونه اخبار و اطلاعات خود را در زمینه فعالیت قاچاقچیان کالا از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کمترین زمان ممکن صورت گیرد

کد مطلب 6817891

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

