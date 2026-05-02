توقیف اتوبوس حامل کالای قاچاق در دلیجان؛محموله ۹ میلیارد ریالی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر اسکینی اظهار کرد: مأموران ایست و بازرسی شهرستان دلیجان در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن را برای بررسی‌های بیشتر متوقف کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی مأموران انتظامی از این اتوبوس، کالاهای قاچاق شناسایی و کشف شد، افزود: ۵۰۰ دست لباس ورزشی، ۱۱۰۰ کیلوگرم تخمه آفتابگردان و ۴ دستگاه اسپیکر قاچاق که فاقد هرگونه مدارک معتبر قانونی بودند، از این خودرو کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان ارزش ریالی این محموله قاچاق را بنا بر نظر کارشناسان مربوطه حدود ۹ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: در این خصوص پرونده‌ای تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شد.

اسکینی با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با قاچاق کالا، تاکید کرد: انتظار است شهروندان هرگونه اخبار و اطلاعات خود را در زمینه فعالیت قاچاقچیان کالا از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کمترین زمان ممکن صورت گیرد