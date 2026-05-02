حریم رودخانه چالوس ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور عصر شنبه در حاشیه بازدید از رودخانه چالوس گفت: لزوم ساماندهی رودخانه احساس می‌شود و باید از هرگونه اشغال حریم و ریختن مصالح جلوگیری شود.

یوسف‌پور افزود: همه دستگاه‌های مسئول از جمله شهرداری و محیط زیست باید در این زمینه همکاری داشته باشند تا حق عمومی مردم حفظ شود.

فرماندار چالوس همچنین با اشاره به بودجه شهرداری برای ساماندهی اظهار داشت: شهرداری امسال ۵۵ میلیارد تومان برای این پروژه اختصاص داده است و مجوزهای لازم برای اجرای کارها باید به موقع صادر شود.

وی تأکید کرد که در صورت امکان، حقوق دولتی مرتبط با پروژه کاهش پیدا کند تا بار مالی برای مردم کمتر شود.

یحیی یوسف‌پور ادامه داد: ساماندهی رودخانه باید به گونه‌ای انجام شود که افراد حقیقی و حقوقی دارای زمین در دو سوی رودخانه متضرر نشوند. همچنین برنامه‌ریزی شده است تا جلسه‌ای با رانندگان کامیون‌ها و افراد دخیل در حمل نخاله‌های ساختمانی برگزار شود و برخورد جدی با تخلفات انجام شود.

وی افزود: شهرداری باید فضایی مناسب برای جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی فراهم کند، زیرا ریختن این نخاله‌ها علاوه بر ایجاد چهره نامناسب در شهرستان، در زمان طغیان رودخانه‌ها می‌تواند باعث آسیب جدی شود.

فرماندار چالوس خاطرنشان کرد: این موضوع در جلسات ستاد مدیریت بحران شهرستان نیز با جدیت پیگیری خواهد شد.