۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۲۴

«مربیان امداد و نجات» پیشگامان فرهنگ نجات؛ «آموزش» کلید تاب‌آوری جامعه

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان، مربیان امداد و نجات را پیشگامان فرهنگ نجات معرفی کرد و گفت: این مربیان با انتقال دانش خود، سکان‌دار افزایش توانمندی جامعه در برابر سوانح هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان غروب شنبه در مراسم تجلیل از مربیان جمعیت هلال احمر استان سمنان در محل این سازمان با حضور مدیرکل آموزش و پرورش به مناسبت روز معلم، اظهار داشت: نقش و جایگاه این مربیان در تربیت نیروهای متخصص و دلسوز برای روزهای بحرانی بسیار حائز اهمیت است.

وی مربیان امداد و نجات را معلمان خط مقدم آمادگی در برابر سوانح نامید و ادامه داد: این مربیان با انتقال دانش خود توانمندی جامعه را در مواجهه با بحران افزایش می دهند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان مربیان امداد و نجات را پیشگامان فرهنگ نجات معرفی کرد و بیان داشت: آموزش این مربیان کلید تاب آوری جامعه هنگام سختی و بحران است.

درخشان تعامل با دستگاه‌هایی نظیر آموزش و پرورش و استانداری را راهی برای موفقیت در ایجاد جامعه ایمن‌تر دانست و اضافه کرد: حضور مسئولان ارشد و مشارکت آن‌ها در پویش‌های مختلف هلال احمر می‌تواند در حوزه امداد و نجات اثر بخش باشد.

وی یاد و خاطره معلم‌های شهید مدرسه شجره طیبه میناب که در جنگ سوم تحمیلی جان خود را نثار اعتلای کشور کردند، گرامی داشت و افزود: این معلمان الگویی از صداقت و عشق به وطن را برای نسل های آینده به یادگار گذاشتند.

به گزارش مهر، در این نشست‌ قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش به نمایندگی از معلمان استان مورد تقدیر قرار گرفت و همچنین تعدادی مربیان هلال احمر نیز قدردانی شدند.

کد مطلب 6818017

