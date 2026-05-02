به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان غروب شنبه در مراسم تجلیل از مربیان جمعیت هلال احمر استان سمنان در محل این سازمان با حضور مدیرکل آموزش و پرورش به مناسبت روز معلم، اظهار داشت: نقش و جایگاه این مربیان در تربیت نیروهای متخصص و دلسوز برای روزهای بحرانی بسیار حائز اهمیت است.

وی مربیان امداد و نجات را معلمان خط مقدم آمادگی در برابر سوانح نامید و ادامه داد: این مربیان با انتقال دانش خود توانمندی جامعه را در مواجهه با بحران افزایش می دهند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان مربیان امداد و نجات را پیشگامان فرهنگ نجات معرفی کرد و بیان داشت: آموزش این مربیان کلید تاب آوری جامعه هنگام سختی و بحران است.

درخشان تعامل با دستگاه‌هایی نظیر آموزش و پرورش و استانداری را راهی برای موفقیت در ایجاد جامعه ایمن‌تر دانست و اضافه کرد: حضور مسئولان ارشد و مشارکت آن‌ها در پویش‌های مختلف هلال احمر می‌تواند در حوزه امداد و نجات اثر بخش باشد.

وی یاد و خاطره معلم‌های شهید مدرسه شجره طیبه میناب که در جنگ سوم تحمیلی جان خود را نثار اعتلای کشور کردند، گرامی داشت و افزود: این معلمان الگویی از صداقت و عشق به وطن را برای نسل های آینده به یادگار گذاشتند.

به گزارش مهر، در این نشست‌ قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش به نمایندگی از معلمان استان مورد تقدیر قرار گرفت و همچنین تعدادی مربیان هلال احمر نیز قدردانی شدند.