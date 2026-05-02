به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی عصر شنبه در آئین غبار روبی قبور مطهر شهدا که به مناسبت گرامیداشت روز معلم با حضور اعضای شورای اداری ،شورای تامین ، فرهنگیان، مسئولان و خانواده‌ها برگزار شد، با تبریک هفته معلم اظهار کرد: معلمی یک شغل معمولی نیست، بلکه رسالتی الهی در مسیر آگاهی‌بخشی و تربیت انسان‌هاست.

وی با بیان اینکه نقش معلمان فراتر از آموزش دروس علمی است، افزود: معلم باید الگوی ایثار، شرافت و ازخودگذشتگی باشد، کسی که عاشقانه در مسیر تعلیم و تربیت گام برمی‌دارد، فارغ از سن و عنوان، تأثیری ماندگار بر جامعه می‌گذارد.

فرماندار دشتستان با اشاره به اقدامات دولت وفاق ملی در حمایت از فرهنگیان گفت: دولت وفاق ملی همواره توجه به جایگاه معلمان، کرامت آنان و پیگیری مطالبات جامعه فرهنگیان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده به طوری که شخص دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور محترم نشست های تخصصی با مجموعه آموزش و پرورش برگزار کرده است که نشان از عزم جدی دولت چهاردهم در بهبود وضعیت این نهاد دارد .

دشتی ادامه داد : در شرایط امروز به دلیل وضعیت خاص و جنگی حاکم بر کشور، شاهد تداوم آموزش به‌صورت غیرحضوری در سطح مدارس هستیم، اگرچه این فاصله میان دانش‌آموز و معلم دشواری‌هایی را به همراه داشته، اما معلمان شریف کشور بار دیگر نشان داده‌اند که در هر شرایطی، رسالت تربیتی خود را با تعهد و مسئولیت‌پذیری به انجام می‌رسانند.

نماینده عالی دولت در دشتستان شعار سال ۱۴۰۵ را که از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نام‌گذاری شده، را بسیار هوشمندانه دانسته و تصریح کرد: آغاز بحث اقتصاد در این نام‌گذاری نشان‌دهنده اهمیت پابرجای موضوع معیشت مردم و افزودن بحث وحدت و امنیت، بیانگر درهم‌تنیدگی این حوزه‌ها است.

وی همچنین ادامه داد : هیچکس در این برهه حساس کشور حق اختلاف افکنی با حرف یا عمل را نداشته و بنا به فرموده مقام معظم رهبری این وحدت مقدس رمز پیروزی در برابر دشمنان است.

دشتی در پایان خواستار تجلیل از مقام معلم توسط ادارات شهرستان به طور جدا گانه، با برنامه های فرهنگی و ایده های نو آورانه شد.