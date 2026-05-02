استاندار بوشهر: تکریم جایگاه رفیع معلمان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع با صدور پیامی، هفته بزرگداشت مقام معلم را به معلمان و فرهنگیان استان تبریک گفت.در متن پیام استاندار بوشهر آمده است: تعلیم و تعلم، سنت حسنه‌ای است که از ذات باری‌تعالی آغاز گشته و در سیره انبیاء و اولیای الهی تجلی یافته است. معلم، معمارِ اندیشه و جان‌بخشِ فرهنگِ یک جامعه است که با سرانگشت تدبیر و ایثار، بذر آگاهی را در کالبد نسل‌های آینده می‌کارد.



استاندار بوشهر در ادامه این پیام بیان کرد: امروز در دولت «وفاق ملی» ، نگاه ما به نهاد آموزش و پرورش، مبنایی و راهبردی است و باور داریم که تحقق وفاق و همدلی در کشور، نه از شعارها، بلکه از پشت میزهای مدرسه و با دستان توانمند معلمان آغاز می‌شود.

معلمان عزیز و مدرسان گرامی، پیشران‌های اصلی انسجام اجتماعی و معلمانِ عملیِ مدارا، گفت‌وگو و وحدت ملی هستند که با تکیه بر تخصص و تعهد، فرزندان این مرز و بوم را برای ساختن ایرانی آباد و سربلند تربیت می‌کنند.



اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری، هفته معلم را به تمامی فرهنگیان فرهیخته، استادان دانشگاه و پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت و تلاشگران جبهه دانایی در استان سرافراز بوشهر تبریک و تهنیت می گویم و امیدوارم در سایه وفاق و همدلی و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های استان، بتوانیم در جهت تکریم جایگاه رفیع معلمان و رفع دغدغه‌های این قشر شریف، گام‌هایی استوار برداریم.