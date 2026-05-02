داودی: حماسه آبرسانی کرمانشاه در جنگ؛مردم مدیریت مصرف را جدی بگیرند

رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات حماسی پرسنل این شرکت در شرایط بحرانی اخیر اظهار کرد: در روزهای موسوم به جنگ ۱۲ روزه رمضان که میهن عزیزمان آماج حملات ناجوانمردانه ائتلاف آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفت، زیرساخت‌های حیاتی استان از جمله تأسیسات آب و فاضلاب نیز از کینه دشمنان در امان نماند و خسارات قابل‌توجهی به این بخش وارد شد.

وی با اشاره به جان‌فشانی نیروهای عملیاتی افزود: در همان روزهای ابتدایی، خط انتقال حیاتی آب روانسر به جوانرود بر اثر اصابت پرتابه‌های دشمن دچار آسیب جدی شد، اما نیروهای خط‌شکن و پرتلاش آبفای کرمانشاه در دل بمباران‌ها و بدون وقفه وارد عمل شدند و در یک رکورد جهادی، تنها پس از ۷۲ ساعت کار شبانه‌روزی، شریان آب آشامیدنی مردم را مجدداً وصل کردند.

رد پای ویرانی در تأسیسات و ایستادگی نیروها

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه شعاع تخریب‌ها گسترده بود، تصریح کرد: ویرانی ساختمان اداری در تازه‌آباد، آسیب‌دیدگی بنای اداره سرپل‌ذهاب، صدمات سنگین به مخزن حیاتی پردیس کرمانشاه، تخریب ایستگاه پمپاژ صادق‌آباد و خسارت به بخش‌هایی از شبکه توزیع آب پاوه، تنها بخشی از تبعات این تهاجم بود. با این وجود، خادمان مردم در تاریکی و زیر بارش نزولات جوی، سنگر خدمت را خالی نکردند.

داودی کنترل کیفیت آب در شرایط جنگی را یک دستاورد بزرگ خواند و گفت: متخصصان کنترل کیفی و آزمایشگاه‌های ما با وجود التهابات موجود، با حضور صددرصدی خود پای کار ایستادند. انجام بیش از ۹۴ هزار تست کلرسنجی، ثبت بالغ بر ۹۴ هزار آزمون کدورت‌سنجی و اجرای بیش از سه هزار آزمایش دقیق میکروبی، گواه روشنی بر حساسیت ما نسبت به سلامت شهروندان است.

از پاسخگویی شبانه‌روزی تا تجهیز به دیزل‌ژنراتورهای قدرتمند

وی نقش سامانه ارتباطی ۱۲۲ را در این ایام بی‌بدیل توصیف کرد و ادامه داد: این مرکز در طول بحران، با پاسخگویی به بالغ بر ۲۳ هزار و ۹۰۰ تماس مردمی و ارجاع بیش از پنج هزار و ۵۰۰ درخواست عملیاتی به تیم‌های واکنش سریع، لنگرگاه آرامش روانی جامعه بود. هم‌زمان، در حوزه فاضلاب نیز برای جلوگیری از بحران‌های بهداشتی، عملیات توسعه و رفع انسداد در روزهای بارانی با قدرت پیش رفت.

مدیرعامل آبفای کرمانشاه از ارتقای پایداری تأسیسات خبر داد و تأکید کرد: با اتکا به تجربیات تلخ گذشته نظیر سیل ۹۸ و زلزله سرپل‌ذهاب و همچنین مصوبات ستاد بحران در جنگ اخیر، سناریوهای قطعی برق تدوین شد. در همین راستا، ۱۸ دستگاه دیزل ژنراتور جدید خریداری و وارد مدار شد تا مجموع ژنراتورهای نصب‌شده در تأسیسات آبرسانی استان به ۵۲ دستگاه با ظرفیت عظیم ۲۲ هزار و ۴۲ کاوآ (kVA) برسد.

ثبت حماسه و دعوت به مشارکت ملی

داودی با تقدیر از تلاش‌های رسانه‌ای و فرهنگی مجموعه متبوع خود بیان کرد: روابط عمومی شرکت با حضور میدانی در خط مقدم، لحظه‌به‌لحظه این فداکاری‌ها را به ثبت رساند و با برپایی غرفه‌های فرهنگی در اجتماعات مردمی، پیوند عمیقی میان خادمان آبفا و مردم ایجاد کرد.

وی در پایان سخنان خود با درخواستی صمیمانه از هم‌استانی‌ها خاطرنشان کرد: پرسنل ما در سخت‌ترین شرایط جنگی، جان خود را کف دست گذاشتند تا قطره‌ای از آب شرب شما کم نشود؛ اما استمرار این روند نیازمند یاری شماست. با توجه به فشار مضاعف بر شبکه‌ها در وضعیت کنونی، از تمام شهروندان کرمانشاهی تقاضا داریم با مدیریت صحیح و صرفه‌جویی در مصرف آب، یاری‌گر قهرمانان بی‌ادعای خود در خط مقدم خدمت‌رسانی باشند.