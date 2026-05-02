به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی‌تبار به همراه حجت‌الاسلام فریادی امام جمعه شهرستان سرابله، گراوند فرماندار شهرستان سرابله و حیدری‌زاد رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان سرابله، با خانواده‌های معظم شهیدان حبیب زراموشی، شاهرخ و محمدحسام مهدیان، سوسن محمدزاده، محمد نوریان، یدالله قیصربیگی، ساینا و رحمان مهدی‌پور، محمد خسروی، آرمین عبدالی و جوهر و عباس عباسیان دیدار و گفت‌وگو کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ رمضان، گفت: سلام و درود خداوند بر روح پاک شهدا و بر خانواده‌های معزز آنان که صبر و استقامت‌شان به تاریخ معنا می‌بخشد و حضورشان به ما می‌آموزد که امنیت امروز، تنها یک رویداد نیست، بلکه امانتی گران‌بهاست که از خون شهدا به ما رسیده و باید با تمام وجود از آن صیانت کنیم.

وی با بیان اینکه شهدای جنگ رمضان در مقطعی به میدان آمدند که دشمن با خیال تسلط وارد شده بود اما ملت ایران با «باور» در صحنه حاضر شد، افزود: جنگ رمضان فقط نبرد بمب و موشک نبود، بلکه نبرد ایمان و اراده‌ها بود؛ کسانی که ایمان‌شان به خدا گره خورده بود، حتی اگر بدن‌شان خسته می‌شد، دل‌شان تسلیم نمی‌شد.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با اشاره به اینکه شهادت یک اتفاق دفعی نیست، تصریح کرد: شهادت، نتیجه یک مسیر است؛ مسیری که با تقوا آغاز می‌شود، با عشق به حق ادامه پیدا می‌کند و در نهایت به مقام قرب الهی می‌رسد.

امام جمعه ایلام با تأکید بر اینکه امروز شهدا مایه برکت و عزت نظام جمهوری اسلامی هستند، گفت: این برکت در پاسداشت نام و خون شهدا، در یاد ایثارها و در ایستادگی مردان و زنان این سرزمین جلوه‌گر است.