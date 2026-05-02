به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، با گرامیداشت یاد شهدای فرهنگی و دانش‌آموز اظهار کرد: امسال هفته بزرگداشت مقام معلم با حال‌وهوایی متفاوت و آمیخته با غم، افتخار و عشق به معلمی برگزار می‌شود.

کاظمی گفت: در سال‌های گذشته در هفته معلم از شهیدان رجایی، باهنر و مطهری یاد می‌شد، اما امروز نام سیدالشهدای انقلاب اسلامی به عنوان بزرگ معلم انقلاب در صدر برنامه‌های این هفته قرار گرفته است.

وی افزود: امسال اردیبهشتی متفاوت را تجربه می‌کنیم و برنامه‌های هفته معلم در شرایطی برگزار می‌شود که سرشار از اندوه فقدان شهدا و در عین حال عشق و تعهد به مسیر تعلیم و تربیت است.

۶۷ معلم عزیز وطن شهید شدند

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به شهدای فرهنگی و دانش‌آموز در تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونیستی تصریح کرد: در این حملات وحشیانه، ۳۴۶ دانش‌آموز و معلم به شهادت رسیدند که از این تعداد، ۶۷ نفر از معلمان فداکار کشور بودند و جای خالی آنان در نظام تعلیم و تربیت به‌شدت احساس می‌شود.

کاظمی با اشاره به شهید معلم حسین بابری گفت: این معلم شهید با چهره‌ای شاداب، روحیه‌ای سرشار از عشق به وطن و با لب عطشان، در مسیر دفاع از کشور به شهادت رسید و نام او در حافظه فرهنگیان کشور ماندگار خواهد بود.

وی همچنین از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز معلم قدردانی کرد و افزود: پیام حکیمانه و دلگرم‌کننده رهبر معظم انقلاب، همچنین توجه رئیس‌جمهور و سران قوا به جایگاه معلمان، نشان‌دهنده اهمیت بی‌بدیل آموزش‌وپرورش در آینده کشور است.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر تقویت نقش خانواده‌ها در نظام تعلیم و تربیت خاطرنشان کرد: توسعه تعامل خانه و مدرسه به‌طور جدی در دستور کار وزارت آموزش‌وپرورش قرار دارد و تلاش می‌کنیم نقش اولیا و مردم در ارتقای نظام آموزشی کشور بیش از گذشته تقویت شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، برنامه‌ریزی‌هایی برای هیئت امنایی شدن تمامی مدارس کشور، از مدارس شهری گرفته تا مدارس روستایی و عشایری، در حال انجام است تا با حضور معلمان، اولیا، صاحب‌نظران و افراد اثرگذار، کیفیت تعلیم و تربیت ارتقا یابد.

وی گفت: طراحی‌های جدیدی در حوزه مدیریت و ارتقای نظام آموزشی در دستور کار قرار گرفته که کلیات آن در شورا مورد تأیید واقع شده و تلاش می‌شود این ایده‌ها به شکلی مطلوب در سطح کشور اجرایی شود.

وی از اجرای پویش «چهره‌نگاری شایسته معلم» خبر داد و افزود: طی یک هفته گذشته، بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار معلم در سطح مدارس کشور شناسایی شدند که از میان آنان، ۲۵ نفر به عنوان معلمان نمونه کشوری انتخاب شدند.

رتبه‌بندی معلمان و رسیدگی به مطالبات فرهنگیان

کاظمی با اشاره به قانون رتبه‌بندی معلمان تصریح کرد: این قانون از ظرفیت بالایی برخوردار است اما در روند اجرا با چالش‌هایی روبه‌رو شد. در آغاز مسئولیت بنده، حدود ۲۳۰ هزار معلم نسبت به نتایج رتبه‌بندی اعتراض داشتند که با بررسی دقیق پرونده‌ها، اعتراضات به حداقل ممکن رسید.

وی افزود: سال گذشته اشکالات آیین‌نامه رتبه‌بندی اصلاح و در هیئت دولت تصویب شد. همچنین احکام ارتقای رتبه بیش از ۲۰۰ هزار معلم پیش از عید صادر شد و مطالبات شش‌ماهه آنان نیز پرداخت شد.

وزیر آموزش‌وپرورش درباره معلمان بازنشسته نیز گفت: بخشی از مطالبات مربوط به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ باقی مانده که فرآیند آن طی سال گذشته انجام شد اما به دلیل شرایط جنگی، پرداخت کامل آن با تأخیر مواجه شد.

پرداخت به‌روز مطالبات و پاداش پایان خدمت

کاظمی خاطرنشان کرد: سال گذشته سه مرحله پاداش پایان خدمت فرهنگیان شامل بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و همچنین معلمان دارای استمرار خدمت پرداخت شد.

وی ادامه داد: در حوزه حق‌التدریس نیز اصلاحات مهمی صورت گرفته و اکنون این پرداخت‌ها به‌صورت ماهانه همراه با حقوق انجام می‌شود؛ در حالی که پیش‌تر معلمان تا شش ماه مطالبات معوق داشتند.

آسیب به ۱۲۰۰ واحد آموزشی در جنگ رمضان

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به خسارات جنگ رمضان گفت: در این جنگ، ۱۲۰۰ واحد آموزشی و اداری آسیب دیدند که هزار واحد آن آموزشی بوده و ۲۰ مدرسه نیز بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب شدند.

وی افزود: تاکنون ۸۰۰ مدرسه آسیب‌دیده به چرخه آموزش بازگشته‌اند و بازسازی ۲۰۰ مدرسه دیگر نیز با سرعت در حال انجام است.

کاظمی ضمن قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز اظهار کرد: میزان تعهد خیرین از ۱۱ همت در سال ۱۴۰۲ به ۲۵ همت در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و مشارکت داخلی و بین‌المللی در بازسازی مدارس، به‌ویژه در میناب، رشد چشمگیری داشته است.

بازگشایی مدارس و آزمون‌های نهایی

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر اینکه بازگشایی مدارس تصمیمی ملی و وابسته به سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است، گفت: سلامت و امنیت دانش‌آموزان اولویت اصلی ماست و به محض عادی شدن شرایط، حتی برای مدت کوتاه، آموزش حضوری از سر گرفته خواهد شد.

وی افزود: برای امتحانات نهایی نیز پس از عادی شدن شرایط کشور، حداقل ۱۵ تا ۲۰ روز فرصت آمادگی برای دانش‌آموزان در نظر گرفته می‌شود و کنکور نیز پس از امتحانات نهایی برگزار خواهد شد.

برنامه‌ریزی برای رفع کمبود معلم

کاظمی در پایان با اشاره به کمبود نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش گفت: فرآیند جذب نیروهای جدید در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم با اخذ مجوزهای لازم، سال تحصیلی مهر ۱۴۰۵ را با آرامش و آمادگی کامل آغاز کنیم.