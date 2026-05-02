سرهنگ حبیب زاده: قدرت بازدارنده جمهوری اسلامی مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حامد حبیب زاده شامگاه شنبه در شصت و سومین اجتماع مردم لنگرود، اظهار کرد: شما مردم لنگرود، مردمی هستید که در دامانتان امثال سردار حسین املاکی، این قهرمان بزرگ را پرورش داده اید.

مسئول کانون بسیج فرهنگیان سپاه قدس استان گیلان، با اشاره به هفته ی معلم، تصریح کرد: امید دارم الگوی همه فرهنگیان عزیز، اول معلم عالم امیرالمومنین (ع) باشد.

سرهنگ حبیب زاده با بیان اینکه جنگ اکنون به سفره مردم رسیده است، تاکید کرد: دشمن تمام تلاشش را می کند تا با محاصره ای در خصوص اقتصاد و سفره ی معیشت، ملت ایران را تحت فشار قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: امیرالمومنین (ع) در نامه ۴۵ نهج البلاغه به یکی از فرمانداران خود می فرماید من اگر می خواستم از عسل، ابریشم و گندم طعام و لباس فراهم می کردم، اما ببینید و شاهد باشید که امام شما از دنیا به دو جامه و دو قرص نان بسنده کرده است.

مسئول کانون بسیج فرهنگیان سپاه قدس استان گیلان، با تاکید بر اینکه فرمول جنگ امروز ما در قرآن است، اذعان کرد: قیام مردم برای عدالت اجتماعی است، این مردم مبعوث شده اند و مطالبه ی آن ها داشتن مسئولی است که چشم بر دنیا ببندد و جیبش را بدوزد.

سرهنگ حبیب زاده با اشاره به اینکه مردم این روزها سختی ها را تحمل می کنند که به هدف والاتر برسند، گفت: این مردم طبق گفته رهبر شهید در حال صبر برای رسیدن به قله ای هستند که آرزوی انبیا بوده است لذا این مردم هزینه دادن در راه حق را از سیدالشهدا(ع) آموخته اند.

مسئول کانون بسیج فرهنگیان سپاه قدس استان گیلان، با بیان اینکه قدرت بازدارنده جمهوری اسلامی ایران مردم هستند، بیان کرد: همه ی دنیا، مبهوت انقلاب درونی و حرکت شما و حضور پیوسته ی شما در میدان است، استراتژی درست برای جنگ با یهود، جنگ صابرانه است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه مردم ایران اکنون وصل به عالم معنا هستند، گفت: شما از پا نمی افتید و بدانید با چنین اتحاد و پیوستگی، نتیجه این جنگ برای ما پیروزی است.