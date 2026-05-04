حبیب زاده: قیام مردمی برای عدالت اجتماعی معلمان را به میدان آورد

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد حامد حبیب زاده شامگاه دوشنبه در قرارگاه رسانه ای شهید نائینی با بیان اینکه حضور پرشور مردم در میادین، مصداق آیه ۲۵ سوره مبارکه حدیده است، اظهار کرد: این قیام مردمی برای عدالت اجتماعی، تمام ساختارهای حکمرانی را تحت تأثیر قرار داده است

مسئول سازمان بسیج فرهنگیان سپاه قدس گیلان به نقش انقلاب اسلامی در این تحولات اشاره کرد و گفت: آنچه که مشاهده می‌کنیم، تحقق قول قرآنی است و انقلاب اسلامی با شهادت رهبر عزیز و این قیام مردمی وارد مرحله جدیدی شده است.

وی با بیان اینکه این حرکت، تحقق کامل دوم انقلاب اسلامی را نوید می‌دهد، افزود: قیام‌های مردمی و اصول اسلامی است که در پی تحقق عدالت اجتماعی هستند.

سرگرد حبیب زاده با اشاره به نقش معلمان در این تحولات، تصریح کرد:جامعه فرهنگیان با رسالت معلمی خود در عرصه خیابان احساس تکلیف کردند.

وی با اشاره به اینکه معلمان به عنوان هادیان علمی جامعه، نقش خود را فراتر از آموزش ایفا کردند،گفت:معلمان نه تنها در کلاس‌های درس، بلکه در میدان‌های اجتماعی نیز فعال هستند و به دنبال ایجاد تغییرات مثبت در جامعه هستند.

مسئول سازمان بسیج فرهنگیان سپاه قدس گیلان از تعهد و مسئولیت پذیری معلمان در برابر جامعه و دانش آموزان گفت و افزود: معلمان آموزش را تعطیل نکردند و در صورت محدودیت‌های مجازی، در مساجد و پایگاه‌ها حضور فعال دارند تا به آموزش ادامه دهند.

وی با تقدیر از اقدام جهادی فرهنگیان عرصه اجتماعی و آموزشی گفت: معلمان در برابر جامعه و دانش آموزان بی‌تفاوت نبوده و در هر شرایطی به وظایف خود پایبند هستند.