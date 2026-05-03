به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی جهانی گفت: خوشبختانه در اوایل سال شاهد تولد نخستین کره‌گورخر ایرانی در سایت تکثیر و پرورش پنج‌انگشت بودیم که رویدادی بسیار امیدبخش برای برنامه‌های احیای جمعیت این گونه ارزشمند در کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ویژگی‌های این مرکز افزود: سایت تکثیر و پرورش پنج‌انگشت با وسعت حدود ۲۰۰ هکتار در دامنه کوه پنج‌انگشت شهرستان ابرکوه واقع شده و از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را آغاز کرده است. این مرکز کار خود را با انتقال سه رأس گور ماده و یک رأس نر شروع کرد و طی سال‌های گذشته با مدیریت اصولی، تغذیه مناسب و پایش مستمر جمعیت، به یکی از موفق‌ترین مراکز تکثیر گورخر ایرانی در کشور تبدیل شده است.

جهانی ادامه داد: ثبت این زاداوری جدید نشان می‌دهد که شرایط زیست‌محیطی، امنیت، مراقبت‌های دامپزشکی و مدیریت ژنتیکی جمعیت در این سایت در وضعیت مطلوبی قرار دارد و توانسته‌ایم محیطی کم‌استرس و ایمن برای تولیدمثل گورخرهای ایرانی فراهم کنیم.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ابرکوه با تأکید بر اهمیت این گونه افزود: گورخر ایرانی یکی از گونه‌های شاخص حیات وحش کشور و از نمادهای اکوسیستم‌های خشک و نیمه‌خشک ایران است که در سال‌های گذشته با تهدیداتی همچون نابودی زیستگاه، تعارض با فعالیت‌های انسانی و کاهش جمعیت روبه‌رو بوده است. توسعه و تقویت سایت‌های تکثیر در اسارت کنترل‌شده، مانند مرکز پنج‌انگشت، می‌تواند نقش مهمی در حفظ ذخیره ژنتیکی و احیای جمعیت این گونه در زیستگاه‌های طبیعی ایفا کند.

وی با قدردانی از همکاری و تلاش همکاران محیط‌بان و کارشناسان مرتبط گفت: این موفقیت حاصل تلاش شبانه‌روزی مجموعه محیط زیست و عوامل اجرایی سایت است. امیدواریم با تداوم حمایت‌ها و جلب مشارکت جوامع محلی، شاهد تکرار چنین اخبار خوشی در سال‌های آینده و افزایش جمعیت گورخر ایرانی در کشور باشیم.