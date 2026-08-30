لژیونر تنیس روی میز ایران باعث صعود تیمش به یک هشتم نهایی اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا در حالی برگزار شد که تیم لیل متروپل فرانسه با حضور امیرحسین هدایی، لژیونر تنیس روی میز ایران، شروع موفقی از خود به نمایش گذاشت.



لیل متروپل در نخستین دیدار خود به مصاف بورگوس اسپانیا رفت و با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسید. هدایی در این مسابقه مقابل فرانچسک کاررا قرار گرفت و حریف اسپانیایی خود را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد.



هدایی و یارانش در دومین دیدار نیز برابر هاویروف جمهوری چک قرار گرفتند و با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسیدند. لژیونر ایرانی لیل در این مسابقه نیز با برتری ۳ بر یک مقابل استفان برهل، دومین پیروزی خود را در این رقابت‌ها ثبت کرد.



لیل متروپل با کسب دو پیروزی متوالی، صعود خود به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا را قطعی کرد و در جمع ۱۶ تیم برتر این رقابت‌ها قرار گرفت.



لیل متروپل در آخرین مسابقه مرحله گروهی امروز به مصاف سوکاه هوبوکن بلژیک خواهد رفت.