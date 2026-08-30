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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

فرار فرزند نتانیاهو از آمریکا به دلایل امنیتی

فرار فرزند نتانیاهو از آمریکا به دلایل امنیتی

آژانس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شین‌بت) فراری دادن پسر نتانیاهو از آمریکا را به دلایل امنیتی تائید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شین بت تایید کرد که یائیر نتانیاهو، پسر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل آنچه «تهدید قابل توجه» خوانده شده از میامی آمریکا بازگردانده شده است.

آژانس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی ماهیت تهدید یا اینکه چه کسی پشت آن بوده را مشخص نکرده است.

اظهارات این آژانس پس از گزارشی در اوایل این هفته مبنی بر اینکه پسر نتانیاهو در دسامبر ۲۰۲۵، زمانی که در فلوریدا زندگی می‌کرد، هدف یک توطئه ترور قرار گرفته بود، منتشر شده است.

در بیانیه‌ای در این باره شین بت مدعی شد که «تهدید قابل توجهی برای آسیب رساندن به یائیر نتانیاهو وجود داشت و با توجه به این موضوع و پس از ارزیابی، تصمیمی مبنی بر خروج فوری او به همراه تیم امنیتی‌اش و بازگرداندن او به اسرائیل گرفته شد.»

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که به منظور انجام عملیات ناگهانی، شین بت برخی از مأموران خود را از نیویورک به میامی منتقل کرده است، جایی که آنها همراه اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی بودند.

کد مطلب 6931975

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    نظرات

    • IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      0 1
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      از این به بعد نتانیاهو هم مانند پسر خود باید از ترس بازداشت دیوان بین‌المللی کیفری پا به فرار بگذارد
    • عباس IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      0 1
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      دنبالتون هستیم ترامپ ونتانیاهو سایه به سایه باید باخانواده در خون کثیفتان بغلتید
    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      0 1
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      تازه حالا اول راه هستی .مرگ آرامی ندارید مجبورید برا زنده موندن تلاش کنید
    • میلاد IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      0 1
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      استرسی که ظالمانه پدرت به جون ۹۰ میلیون ایرانی انداخت ۲۰ساله چند بار خودتون بکشید شاید مردم رو درک کنید

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