مهدی علیان از شناسایی و اعلام پیگیری قضایی تخلف شکار در پناهگاه حیات‌وحش شیرکوه خبر داد و اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت مشکوک شکارچیان غیرمجاز در محدوده پناهگاه حیات‌وحش شیرکوه، مأموران یگان حفاظت محیط زیست بلافاصله وارد عمل شده و با انجام بررسی‌های میدانی، محل احتمالی تخلف را شناسایی کردند.

علیان افزود: محیط‌بانان پس از استقرار در کمین و پایش دقیق منطقه، متخلفان را در حال اقدام به شکار در ارتفاعات «بن گود» مشاهده کردند.

وی گفت: شکارچیان با سوءاستفاده از تاریکی شب از محل متواری شدند، اما با هماهنگی مرجع قضایی و دستور مستقیم دادستان شهرستان، روند شناسایی و تعقیب آنان در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست تفت در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این زیستگاه ارزشمند و تلاش محیط‌بانان در حفاظت از حیات‌وحش منطقه، برخورد قانونی و قاطع با متخلفان در راستای صیانت از تنوع زیستی شیرکوه ادامه خواهد داشت.