کنعانی مقدم: نیروی دریایی ایران قابلیت محاصره علیه محاصره را داراست

حسین کنعانی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با رفع محاصره دریایی و روش های ایران درباره آن گفت: آمریکا سیاست بحران علیه بحران را دنبال می‌کند، و این سیاست باعث ضربه‌ به اقتصاد جهانی به خصوص آمریکا و هم‌پیمانهایش شده است.

کنعانی مقدم افزود : کشورهایی مثل چین، روسیه، ژاپن، کره‌جنوبی و کشور های حاشیه خلیج فارس و کشورهای غربی دچار مشکلات اساسی در حوزه انرژی و اقتصاد شده اند.

وی اظهار کرد : راهکارهای شکست حصر دریایی فشار های بین المللی به اقدام دزدی دریایی آمریکا و راهکارهای دیپلماتیک است و تأکید کرد: باید سیاست محاصره علیه محاصره را اجرا کنیم و اجازه ندهیم آمریکا به پایگاه های دریایی خود در منطقه تجهیزات منتقل کند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اهمیت تنگه هرمز این تنگه را تنگه احد انقلاب اسلامی یاد کرد و همچنین اظهار داشت: نباید به هیچ وجه این تنگه را رها کنیم و این تنگه را باید به عنوان اهرم بازدارنده خود حفظ کنیم و عبور و مرور کشتی های آمریکا و همپیمانانش را متوقف کنیم؛ از جمله کشتی های باری.

وی بیان کرد: ۴۷ سال امامین انقلاب به خام فروشی نفت انتقاد می‌کردند و اکنون بهترین فرصت است تا از خام فروشی جلوگیری کنیم و با عملی شدن آن به اقتصاد کشور رونق ببخشیم.

کنعانی مقدم در ادامه افزود: نیروی دریایی ایران قابلیت محاصره علیه محاصره را داراست؛ با در اختیار داشتن موشک های کروز، اژدرها و قایق های تندرو می‌تواند محاصره علیه محاصره را پاسخ دهد و سیاست چشم در برابر چشم را دوباره به جهانیان نشان دهد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل از اهمیت فعال سازی کریدورها گفت: با توجه به مرز های زمینی و دریایی گسترده با کشورهای همسایه در غرب عراق و ترکیه و شرق پاکستان و افغانستان کشورهای همسایه محتاج و نیازمند تجارت با ایران هستند.